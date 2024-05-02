Türkiye'de Kırmızı Et Üretimi 2023 Yılında Yüzde 8,8 Arttı

Ekonomi

Kırmızı et üretimi 2023 yılında yüzde 8,8 artarak 2 milyon 384 bin 47 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı Kırmızı Et Üretim İstatistikleri'ni açıkladı. Kırmızı et üretim tahmini, Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim Araştırmasından elde edilen demografik verilere dayalı olarak belirlenen 'Kasaplık Güç Oranı' ile hesaplanan 'iç popülasyondan kesilen hayvan sayısı' ile 'ithalattan kesilen hayvan sayısı'nın ortalama karkas ağırlıkları ile çarpılması suretiyle elde ediliyor.

Buna göre 2022 yılında 2 milyon 191 bin 625 ton olan kırmızı et üretimi, 2023 yılında yüzde 8,8 artarak 2 milyon 384 bin 47 ton olarak tahmin edildi. Bu kapsamda bir önceki yıla göre sığır eti üretimi yüzde 6,2 artarak 1 milyon 670 bin 606 ton, koyun eti üretimi yüzde 16,3 artarak 569 bin 66 ton, keçi eti üretimi yüzde 11,3 artarak 128 bin 989 ton, manda eti üretimi ise yüzde 13,3 artarak 15 bin 386 ton oldu.

Son on yıla ilişkin kırmızı et üretim tahminleri incelendiğinde, toplam kırmızı et üretiminin 2014 yılında 1 milyon 123 bin 59 ton iken 2023 yılında 2 milyon 384 bin 47 tona ulaştığı görüldü. - İSTANBUL