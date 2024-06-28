Türkiye'de Kurulan Şirket Sayısı Mayısta Yüzde 57,3 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Kurulan Şirket Sayısı Mayısta Yüzde 57,3 Arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan verilere göre, mayıs ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 57,3 artarak 10 bin 72'ye yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 49,2 artışla 2 bin 759 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,3, kapanan şirket sayısı ise yüzde 37,5 artış gösterdi.

28.06.2024 10:17
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Türkiye'de kurulan şirket sayısı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 57,3 artarak 10 bin 72, kapanan şirket sayısı ise yüzde 49,2 yükselişle 2 bin 759 oldu.

???????Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mayıs ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta kurulan şirket sayısı nisan ayına kıyasla yüzde 57,3 artışla 6 bin 405'ten 10 bin 72'ye çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 49,2 yükselerek 2 bin 759'a ulaştı. Nisan ayında 1849 şirket kapanmıştı.

Mayısta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3, kapanan şirket sayısı yüzde 37,5??????? artış gösterdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Kurulan Şirket Sayısı Mayısta Yüzde 57,3 Arttı - Son Dakika

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