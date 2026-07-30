Türkiye\'de Robotik İş Birliği

Lumison Teknoloji ve Robotik A.Ş. ile TERA Teknoloji Holding bünyesinde kurulan Tera Robotik A.Ş., Unitree Robotics ile münhasırlık ve stratejik iş birliği anlaşması imzaladı.

Dolmabahçe Holding bünyesindeki Lumison Teknoloji ve Robotik A.Ş. ile TERA Teknoloji Holding bünyesinde kurulan Tera Robotik A.Ş., Unitree Robotics ile münhasırlık ve stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. Küresel robotik pazarında gerçekleşen bu stratejik ortaklıkla birlikte, özellikle "yürüyen yapay zeka" teknolojileri ve insansı robotlarıyla teknoloji dünyasında dikkat çeken Unitree, Türkiye'yi bölgedeki en önemli stratejik merkezlerinden biri olarak konumlandırdı. Dünyanın önde gelen insansı ve insansız robot üreticilerinden biri olan markayla imzalanan münhasırlık anlaşması kapsamında, Unitree'nin ileri nesil robotik teknolojilerinin Türkiye'deki stratejik temsilciliği, dağıtımı, teknik destek, satış sonrası hizmetleri ve gelecekte geliştirilecek ortak teknoloji projelerinde iş birliği yetkisi Türk ortaklığı tarafından yürütülecek.

Son dönemde robotik dünyasında önemli başarılara imza atan Unitree Robotics, henüz çok yakın bir tarihte Amerikan TIME dergisine "Robot Çağı Geldi" (The Big Robot Moment) başlığıyla kapak oldu. Dergi, markanın kurucusu Wang Xingxing'i bilim kurguyu gerçeğe dönüştüren ve dünyadaki insansı robot devrimine liderlik eden en önemli figür olarak dünyaya tanıttı. İnsansı robotları (G1 ve H1 serisi), insanlı dev meka robotu (GD01) ve akıllı robot köpekleriyle (Go2) küresel pazarı domine eden Unitree, küresel ligin en hızlı büyüyen teknolojilerinden biri konumunda bulunuyor.

"Geleceğin robotik teknolojilerini Türkiye'ye taşıyoruz"

Anlaşmanın detaylarını paylaşan TERA Robotik Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Lumison Teknoloji ve Robotik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Özkan, bu adımın Türkiye'nin yüksek teknoloji ekosistemi açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Özkan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Küresel robotik devriminin öncüsü ve son olarak TIME dergisinin kapağında tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Unitree ile böylesine kapsamlı bir münhasırlık ve stratejik iş birliği anlaşmasına imza atmaktan büyük gurur duyuyoruz. Hem TERA Robotik hem de Lumison Teknoloji olarak, sahip olduğumuz yerli mühendislik gücünü dünyanın en ileri robotik teknolojilerinden biriyle buluşturuyoruz. İnsansı robotlar ve endüstriyel robotik alanında çığır açan Unitree'nin teknolojilerini Türkiye'ye kazandırıyor, satış sonrası hizmetlerden teknik altyapıya, eğitimden yeni teknoloji projelerine kadar geniş kapsamlı bir iş birliği modeli oluşturuyoruz. Bu ortaklığın ülkemizin yüksek teknoloji ekosistemine önemli katkılar sağlayacağına, Türkiye'yi bölgenin en güçlü robotik merkezlerinden biri haline getireceğine ve gelecekte çok daha kapsamlı teknoloji projelerinin önünü açacağına inanıyoruz."

Küresel pazarda Türkiye hamlesi

Halka arz süreçleri ve teknoloji yatırımlarıyla dünya finans medyasının odağında yer alan Unitree'nin Türkiye hamlesi, endüstriyel üretimden savunmaya, lojistikten günlük yaşam entegrasyonuna kadar geniş bir alanda yeni yatırım ve teknoloji projelerinin önünü açacak. Stratejik iş birliği kapsamında Türkiye'de kurulacak teknik altyapı, eğitim, servis ve proje geliştirme organizasyonlarının kısa sürede faaliyete geçmesi; yüksek teknoloji alanında nitelikli istihdamın artırılması ve Türkiye'nin bölgesel robotik ekosisteminin güçlendirilmesi hedefleniyor.