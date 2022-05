Türkiye'de sadece 13 tane bulunan 'Ve Otel' Bilecik'e de yapılacak - Son Dakika

Türkiye'de sadece 13 tane bulunan 'Ve Otel' Bilecik'e de yapılacak

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım;

"Bilecik'imizin en büyük sorunlarından biri giderilmiş olacak"

BİLECİK - AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, yıkım kararı çıkan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. binasını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından valiliğe tahsis edildiği söyleyerek, "Bu alana yapılacak olan "Vilayetler Evi Projesi" kapsamında 'Ve Otel' yapılarak, Bilecik'imizin en büyük sorunlarından biri olan konaklama-otel eksiğimizi burayla bir nebze de olsa gidermiş olacağız" dedi.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ile birlikte yıkım kararı çıkan TEDAŞ önünde bir müjde verdi. Yıldırım, binanın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Bilecik ziyareti sırasında binanın İçişleri Bakanlığına tahsis istediklerini anlatarak, " Ramazan ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın Fatih Dönmez beyin Bilecik'e gelmesi ile birlikte yıkım kararı çıkan eski TEDAŞ binamızın Enerji Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'na devri söz konusu oldu. Sayın bakanımız, valimiz ve milletvekilimiz ile birlikte yaptığımız istişareler sonucunda burasının İçişleri Bakanlığı'na aktarılarak Vilayetler Hizmet Birliği bünyesinde, Vilayetler Evi yapılmasına karar verildi. Bilecik'imizin en büyük sorunlarından biri olan konaklama - otel eksiğimizi burayla bir nebze de olsa gidermiş olacağız. Binanın tahsisi yapıldı şimdi projelendirme aşamasına geçildi. Bu kapsamda bu hizmetin ilimize kazandırılması için girişimlerde bulunan sayın bakanımız Fatih Dönmez'e teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz ki Vilayetler Hizmet Evi, 'Ve Otel' adı altında birçok ilimizde güzel faaliyetler başladı, gayet güzel çalışmalarda devam ediyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Düzce'in Akçakoca ilçesi, Trabzon, Adıyaman, İzmir, Sivas, Kars, Şanlıurfa, Erzurum, İstanbul ve Ankara gibi illerimizde şuan bu tür otellerimiz yapıldı ve hizmet veriyorlar. En yakın zamanda da ilimizde faaliyet göstermeye başlayacaklar. Çalışmalar devam ediyor, bina tamamen yıkılıp yenisi yapılacak.

Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ise; tahsis edilen bina için memnuniyetini dile getirerek, "Sayın bakanımızın Bilecik'e teşrifleri ile TEDAŞ'a ait binanın Vilayetler Hizmet Müdürlüğü ile birlikte ilimize kazandırılmasından biz de son derece memnunuz. İlimize hayırlı olsun" dedi.