 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye'de Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörlerinde Ciro Artışı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'de Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörlerinde Ciro Artışı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ekim ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65,3 artış gösterdi. Sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 54,6, inşaat ciro endeksi yüzde 98,6, ticaret ciro endeksi yüzde 69,4 ve hizmet ciro endeksi yüzde 63,5 artış kaydetti. Aylık bazda ise ciro endeksi yüzde 4,1 arttı.

Türkiye\'de Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörlerinde Ciro Artışı
13.12.2023 - 10:19,
Abone Ol

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,3 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 65,3 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında ekimde yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 54,6, inşaat ciro endeksi yüzde 98,6, ticaret ciro endeksi yüzde 69,4, hizmet ciro endeksi yüzde 63,5 artış kaydetti.

Aylık değişimler

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ekimde aylık bazda yüzde 4,1 arttı. Ekimde sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 2,9, inşaat ciro endeksinde yüzde 4,6, ticaret ciro endeksinde yüzde 4,7 ve hizmet ciro endeksinde yüzde 4,3 artış görüldü.

Ciro endekslerinin aylık ve yıllık değişimleri (yüzde) şöyle:

EndekslerAylık değişimYıllık değişim
Toplam Ciro4,165,3
SANAYİ2,954,6
Madencilik ve taş ocakçılığı6,764,8
İmalat2,854,3
İNŞAAT4,698,6
TİCARET4,769,4
HİZMET4,363,5
Ulaştırma ve Depolama3,944,4
Konaklama ve yiyecek6,992
Bilgi ve iletişim0,185,4
Gayrimenkul10,416,4
Mesleki, bilimsel ve teknik3,187,9
İdari ve destek5,397,2

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörlerinde Ciro Artışı - Son Dakika


10:08
Hakem Halil Umut Meler taburcu edildi Hakem Halil Umut Meler taburcu edildi
10:03
İsrail'de bir televizyon kanalının paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kıyamet sonrası İsrail'de bir televizyon kanalının paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kıyamet sonrası
09:41
Altının gramı 1.844 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gramı 1.844 lira seviyesinde işlem görüyor
09:40
Final bile oynarız! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri Final bile oynarız! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
09:29
Zeynep Bastık'tan eski eşi ve yeni sevgilisiyle geceye dair açıklama: Aştık bunları Zeynep Bastık'tan eski eşi ve yeni sevgilisiyle geceye dair açıklama: Aştık bunları
09:12
Prof. Dr. Naci Görür: Haliç'ten Silivri'ye kadar 9 şiddetinde deprem bekleniyor Prof. Dr. Naci Görür: Haliç'ten Silivri'ye kadar 9 şiddetinde deprem bekleniyor
08:47
Kopenhag - Galatasaray maçını yayınlayamayan Exxen'e büyük tepki Kopenhag - Galatasaray maçını yayınlayamayan Exxen'e büyük tepki
08:28
Somali Cumhurbaşkanı'nın ölümüne neden olduğu motokuryenin ailesinin kabul etmediği söylenen Müge Anlı ateş püskürdü Somali Cumhurbaşkanı'nın ölümüne neden olduğu motokuryenin ailesinin kabul etmediği söylenen Müge Anlı ateş püskürdü

Son Dakika
10:08 Hakem Halil Umut Meler taburcu edildi
10:03 İsrail'de bir televizyon kanalının paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kıyamet sonrası
09:40 Final bile oynarız! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
09:41 Altının gramı 1.844 lira seviyesinde işlem görüyor
09:29 Zeynep Bastık'tan eski eşi ve yeni sevgilisiyle geceye dair açıklama: Aştık bunları
09:12 Prof. Dr. Naci Görür: Haliç'ten Silivri'ye kadar 9 şiddetinde deprem bekleniyor
08:47 Kopenhag - Galatasaray maçını yayınlayamayan Exxen'e büyük tepki
08:28 Somali Cumhurbaşkanı'nın ölümüne neden olduğu motokuryenin ailesinin kabul etmediği söylenen Müge Anlı ateş püskürdü
08:13 Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
07:49 Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu Gaddar dizisinin ilk fragman geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 10:28:20. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörlerinde Ciro Artışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement