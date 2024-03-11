Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Ocak ayında yıllık yüzde 63,5 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Ciro Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Ocak ayında yıllık yüzde 63,5 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 58,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 99,4 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 60,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 77,9 arttı.
Toplam ciro aylık yüzde 5,1 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Ocak ayında aylık yüzde 5,1 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Ocak ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 4,6 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 9,5 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 6,2 arttı. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'de Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörlerinde Ciro Artışı - Son Dakika
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle Çorum sanayisinde kadın kaynakçılar yetiştiriliyor. Kalkınma Ajansları 2024 yılı teması olan 'Kadın Girişimciliği, Kadın İstihdamı' öncelikleriyle uyumlu olarak, proje kadınların kaynakçılık mesleğinde yetişmesini ve güçlenmesini hedefliyor. Proje kapsamında 10 kadın kaynakçı adayına teorik ve uygulamalı kurslar düzenleniyor ve deneyimli kaynak ustaları tarafından mentörlük sağlanıyor. Kadın kaynakçılar, hızlı bir şekilde kaynak atmaya başlayarak başarı elde ediyor ve bu durum, kadınların sanayi sektöründe güçlü bir şekilde yer alabileceğini gösteriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, kadınların üretime ve iş gücüne aktif katılımlarını sağlamak ve desteklemek amacıyla Kalkınma Ajansları için 2024 yılı çalışma temasını 'Kadın Girişimciliği, Kadın İstihdamı' olarak belirlemiştir.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen 'Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar' projesinin ortağı olan S.S. Mecitözü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Zirvesi'nde iyi uygulama örneği olarak seçildi. Kooperatif, doğal taş işleme atölyesi ve gümüş işleme atölyesiyle kadınların tasarım becerilerini geliştirmelerine ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamalarına olanak tanıyor.
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), KOSGEB, BAİB ve BAKA iş birliğiyle Avrupa İşletmeler Ağı KOSGEB İhracat Eğitimi düzenlendi. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, eğitimlerin Manavgat'ın ihracat potansiyelini artırmaya ve ihracat yapan firma sayısını artırmaya katkı sağlayacağını belirtti. Eğitimde, ihracata yönlendirme, devlet destekleri ve yeşil lojistik gibi konular ele alındı. Eğitimin son oturumu ise online olarak gerçekleştirilecek.
Ticaret Bakanlığı, Ocak-Şubat döneminde 16 ilin 500 milyon doların üzerinde mal ve hizmet ihraç ettiğini açıkladı. İhracattaki artış ve ithalattaki düşüş ile net ihracatın 2024 yılının ilk çeyreğinde büyümeye pozitif katkı vermesi bekleniyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen yıl söz konusu bölgede ihracat düşerken, bu yıl artış gösterdi.
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yardım, Araştırma ve Geliştirme Vakfı'nın Genel Kurul Toplantısı'nda, Mumcu Caddesi'nde yıllarca kullanılan eski hizmet binasının yerine yapılacak çok amaçlı vakıf merkezi inşaatı planlandı.
Son günlerde yüksek bir seyir izleyen dolar kurunda tarihi bir eşik daha aşıldı. Dolar, 32 TL'yi gördü.
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