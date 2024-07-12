Türkiye'de Tavuk Eti ve Yumurta Üretimi Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Tavuk Eti ve Yumurta Üretimi Arttı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarak 216 bin 453 tona, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 7,1 artışla 1 milyar 761 milyon 686 bin adede yükseldi. Kesilen tavuk sayısı yüzde 4,9 artış gösterirken, hindi eti üretimi yüzde 20,9 arttı. Ocak-mayıs döneminde ise tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,8, tavuk eti üretimi yüzde 6,4, hindi eti üretimi yüzde 25,7 artış gösterdi.

12.07.2024 10:21
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Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artarak 216 bin 453 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,1 artışla 1 milyar 761 milyon 686 bin adede yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.?

Buna göre, mayısta 216 bin 453 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 3,2, aylık bazda yüzde 12,5 arttı.

Tavuk yumurtası üretimi ise mayısta aylık bazda yüzde 3,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 761 milyon 686 bin tavuk yumurtası üretildi.?

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 4,9 artışla 119 milyon 362 bin olarak kayıtlara geçti.

Hindi eti üretimi aynı dönemde yüzde 20,9 yükselişle 5 bin 712 ton oldu.

Ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,8, tavuk eti üretimi yüzde 6,4, hindi eti üretimi yüzde 25,7 arttı.

Kaynak: AA

Tavuk Yumurtası, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Tavuk Eti ve Yumurta Üretimi Arttı - Son Dakika

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