Türkiye\'deki büyük teknoloji firmaları start-up\'larla bir araya geliyor

Ekonomi

Türkiye Verimlilik Vakfı ve Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Cemalettin Kömürcü, yarın başlayacak 6. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda, Türkiye'deki büyük teknoloji firmalarının start-up'lar ile bir araya geleceğini belirtti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye Verimlilik Vakfı ve Ankara Bilim Üniversitesi ev sahipliğinde ATO Congresium'da düzenlenecek fuar, yarın "Gelecek İçin Teknolojiler" temasıyla kapılarını açacak.

TOGG, ASELSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ başta olmak üzere teknoloji üreten ve uygulayan kurum ve kuruluşların yer alacağı fuar, ücretsiz ziyaret edilebilecek. 10 Şubat'a kadar devam edecek fuarda, eğitim, tarım, sağlık ve finansal teknolojiler alanında panel, seminer ve sertifikalı eğitimler de gerçekleştirilecek.

Geleneksel hale gelen V-Talks etkinliği de yapılacak

Kömürcü, konuya ilişkin AA muhabirine, fuara katılacak ziyaretçilerin en yeni teknolojileri görme imkanına sahip olacağını belirterek, "Özellikle lise ve üniversite öğrencileri ile genç arkadaşlarımızı fuara davet ediyoruz." diye konuştu.

Geleneksel hale gelen V-Talks etkinliğinin de fuarda gerçekleştirileceğini bildiren Kömürcü, şunları kaydetti:

"Bu etkinlikte, Türkiye'de teknoloji liderliğine ulaşmış isimler, izleyicilerle buluşacak ve 3 gün boyunca ziyaretçilere hitap edecek. Türkiye'nin büyük teknoloji firmaları, 'start-up' olarak nitelendirdiğimiz yeni teknoloji üretmeye başlamış girişimci firmalarla bir araya gelecek. Bunun geçtiğimiz yıllarda çok güzel örnekleri yaşandı. Geçen yıl fuara start-up olarak katılan 11 firma, birçok yatırım aldı. Bu, bizim için gurur verici."

Kömürcü, fuarın ziyaretçi sayısının her yıl arttığına da işaret ederek, "2018 yılında 20 bin kişiyle başladığımız sayı, 2023 yılında 82 bine ulaştı. Bu yıl da 80 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.