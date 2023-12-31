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Türkiye'deki uluslararası fuarlarda yabancı firmalar perakende satış yapamayacak - Son Dakika
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Türkiye'deki uluslararası fuarlarda yabancı firmalar perakende satış yapamayacak

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, Türkiye'de düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere katılan yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilecek ve perakende satış yapamayacak. Fuar bitiminden sonra ise teşhir edilen malların kesin ithalatı yapılabilecek.

Türkiye\'deki uluslararası fuarlarda yabancı firmalar perakende satış yapamayacak
31.12.2023 - 14:51,
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Türkiye'de düzenlenen uluslararası fuar veya sergilerde yabancı ülke veya firmalar, teşhir amacıyla katılabilecek, perakende satış yapamayacak.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'nin 3. mükerrer sayısında yayımlandı.

Tebliğ, yurt içinde düzenlenen uluslararası fuarlara katılan yabancı firmaların fuar eşyalarının ithalatına ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

Buna göre, Türkiye'de düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar, sadece teşhir amacıyla katılabilecek, buralarda perakende satış yapamayacak.

Fuar bitiminden sonra yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri malların gümrük mevzuatı çerçevesinde kesin ithalatı yapılabilecek.

Tebliğ, yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA
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