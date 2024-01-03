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Türkiye'den İthal Edilen Yumurtalar Rusya'ya Ulaştı - Son Dakika
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Türkiye'den İthal Edilen Yumurtalar Rusya'ya Ulaştı

Rusya Gıda Güvenliği Kurumu, Türkiye'den ithal edilen 316 bin 800 adet yumurtanın ülkeye giriş yaptığını duyurdu. Yumurtaların dağıtımı başlayacak ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ek ithalat teklifine yanıt verilmiş olacak.

Türkiye\'den İthal Edilen Yumurtalar Rusya\'ya Ulaştı
03.01.2024 - 14:09,
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Türkiye'den ithal edilen yumurtaların ilk kısmının Rusya'ya ulaştığı bildirildi.

Rusya Gıda Güvenliği Kurumundan (Rosselkhoznadzor) yapılan açıklamada, Türkiye'den ithal edilen yumurtaların ülkenin güneyindeki "Yarag-Kazmalyar" noktasından Rusya'ya giriş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, toplam 19,3 ton ağırlığındaki 316 bin 800 adet yumurtanın Rusya içerisinde dağıtımına başlanacağı bilgisine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Aralık'ta ülkede yumurta fiyatlarında yaşanan artışa değinerek, "Türkiye'den ek ithalatın yapılması teklif ediliyor. (Türkiye ile) Tarım alanı dahil ekonomik bağlarımız güzel bir şekilde gelişiyor." açıklamasında bulunmuştu.

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev de Türkiye'den kısa süre içerisinde vergisiz yumurta ithalatı gerçekleştireceklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA
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