Türkiye’den Öğrencilere Rusya’da Nükleer Eğitim Fırsatı

Ekonomi

Rusya'nın önde gelen teknik üniversitelerinin yüksek lisans programlarında nükleer ve ilgili alanlarda eğitim almak üzere Türkiye'den öğrencilerin kabulüne başlandı.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı itibarıyla eğitim programına katılan üniversitelerin sayısı da artacak.

Ulusal Araştırma Nükleer Üniversitesi MEPhI ve Ulusal Araştırma Üniversitesi MPEI'ye ek olarak, Ulusal Araştırma Üniversitesi Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi ve Kazan Devlet Enerji Mühendisliği Üniversitesi (KSEU) de öğrenci alımlarına başlayacak.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için personel eğitimi hedef programına katılan üniversiteler, Rus araştırma üniversiteleri arasında derecelendirme konusunda lider konumda olan üniversiteler arasından seçiliyor.

Bu yılki hedef programda MPEI'de 28, MEPhI'de 21, Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi'nde 14 ve KSEU'da 7 olmak üzere toplam 70 kontenjan bulunuyor.

Program kapsamında Türkiye'nin üniversitelerinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik, fizik, kimya veya enerji alanlarında lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler ile önceki yıllarda lisans düzeyinde öğrenim görmüş mezunlar hedeflenen programdaki ücretsiz yerlere kabul için başvurabiliyor. Program üç yıllık bir eğitim için tasarlanan programda ilk yıl teknik ağırlıklı Rusça dili öğrenimine, sonraki iki yıl ise profil disiplinlerine ayrılıyor.

Yüksek Lisans programına kabul tek aşamada gerçekleşiyor. Başvuru sahiplerinin 31 Ocak 2025'e kadar gerekli belgeleriyle başvuruda bulunmaları ve adaylar tarafından belirtilen üniversite profesörleri ile 31 Mart 2025'e kadar yapacakları çevrimiçi mülakatı geçmeleri gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, şu ifadeleri kullandı:

"Hedef programın başlangıcından bu yana 320'den fazla uzman yetiştirildi. Şu anda 77 kişi Rus üniversitelerindeki yüksek lisans programlarında eğitim görüyor. Eğitim teorik derslerin yanı sıra faaliyette olan Rus nükleer enerji santrallerinde staj imkanını da kapsıyor. Öğrenciler böylece, Rus tasarımı NGS'lerin işletilmesi konusunda eşsiz bir deneyim kazanmış oluyor. Öğrenciler yeterlilik çalışmalarında ise, Akkuyu NGS'de hangi alanlarda çalışacaklarını araştırıyor. Rosatom, nükleer enerjiyi güvenle geliştiren Türkiye ile deneyim ve pratik bilgilerini paylaşıyor. Bunun etkisi şimdiden görülüyor. Rus üniversitelerinden mezun olan yetenekli Türk öğrenciler, edindikleri deneyimi uygulayarak ülkelerinin uzman mühendisleri haline geliyorlar ve yakında bunu diğer nesillere de aktarmaya başlayacaklar."

Akkuyu NGS Nükleer Malzeme Muhasebe ve Kontrol Kıdemli Uzmanı, Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI'nin 2020 mezunu Ömer Boyraz da MEPhl'de Nükleer Enerji Santralleri: Tasarım, İşletme ve Mühendislik uzmanlık alanını fizik mühendisi olarak tamamladığının bilgisini paylaştı.

Boyraz, "Rusya'daki yüksek eğitim seviyesinden, güçlü teknik temelden ve eğitimin pratik yöneliminden çok memnunum. Şimdi Akkuyu NGS'de çalışıyorum, nükleer maddelerin kontrolünden, raporların hazırlanmasından ve Uluslararası Enerji Ajansı denetimleri için hazırlıkların koordine edilmesinden sorumluyum. Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesi için ilk parti nükleer yakıtın teslimatı gibi tarihi bir olayın parçası olabildiğim için özellikle gurur duyuyorum. Bu, ülkenin enerji sektörünün gelişimi için önemli bir adımdı. Bu projeye katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Özel amaçlı eğitim programına kabul hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için gerekli bilgiler Akkuyu Nükleer AŞ resmi web sitesinde ve Rusya Federal Ajansı "Rossotrudnichestvo" özel web sitesinde bulunuyor.