Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması başladı

Türkiye\'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması başladı

Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması, Ramazan Bayramı ile 9 günlük tatil sürecini Yunan adalarında geçirmek isteyen vatandaşlardan yoğun talep aldı. Ayvalık ile Midilli Adası arasındaki güzergah ise yoğun ilgi gördü. Kapıda vize uygulaması, Yunanistan'a ait Ege'deki 5 ada için geçerli olup, tatil süresince başka bir adaya geçiş izni vermemektedir.

08.04.2024 13:02  Güncelleme: 13:05
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Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması nisan ayı itibarıyla başladı. Kapıda vize uygulaması, Ramazan Bayramı ile 9 günlük tatili Yunanistan'ın Ege'deki adalarında geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması, Ramazan Bayramı ile 9 günlük tatil sürecini Yunan adalarında geçirmek isteyen vatandaşlardan yoğun talep aldı. Seferler arasında Ayvalık ile Midilli Adası arasındaki güzergah her sene olduğu gibi yine yoğun ilgi gördü.

Günün ilk seferi ile tura çıkmak isteyen vatandaşlar uzun Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ramazan Bayram tatili nedeni ile ciddi bir yoğunlukla karşılaştıklarını dile getiren acente yetkilisi Acente Sahibi Eşref Jale, Kapıda Kolay Vize uygulamasının yoğunluğu arttıran bir etken olduğunu vurguladı.

9 günlük Ramazan Bayramı'nın da yoğunluğu arttırdığını kaydeden Jale, kapıda vize için şunları söyledi;

"Yunanistan'ın talep ettiği şekilde, 4 gün önceden evrakları hazırlayıp oraya gönderiyoruz. Bunun yanında vize bedeli olarak da 80 avro talep ediliyor. Bayram süresince oldukça yoğun talep alıyoruz. Birden bire işlerimiz hareketlendi. Son derece yoğun talep var. Bu yoğun talep kapı vizesinden kaynaklanıyor. Çünkü AB ülkeleri vize vermeyi zorlaştırdı. Bu nedenle de Türk tatilcilere kapıda vize uygulaması daha kolay olması nedeniyle ciddi bir tercih sebebi. Ancak kapıda vize uygulaması, Yunanistan'a ait Ege'deki 5 ada için geçerli. Hangi adadan vize alıyorsanız, o adada tatilinizi geçirmek zorundasınız. Tatil sırasında bir başka adaya gidebilmek mümkün olmuyor. Kapıda vize uygulaması en fazla 7 günlük olabiliyor. Ama isteyen daha kısa da süre için de bu vizeyi alabilir. Yani bu vize gidilen adaya ait bir vize olmakla sınırlı kalıyor"

Türk tatilcilerden Osman Hilmi Damar da, 9 günlük Ramazan Bayramı nedeniyle Yunanistan'ın Midilli Adası'nı tercih etmesinin ailevi bir durum olduğunu belirterek, "Çünkü benim atalarım Anadolu'ya Midilli'den göçmüşler. O yüzden de Midilli benim için çok önemli bir ada. Yeşil pasaportum olduğu için de bayram tatilimi orada geçirmek istedim." dedi.

Tatilcilerden Bade Ulusay ise; Midilli Adası'nı; bayram tatilini ekonomik açıdan daha uygun fiyatlara ve damak tadına sahip olması nedeniyle tercih ettiğini söyledi.

Ayvalık'ta öğretmenlik yapan Alev Türkmeneli de, Midilli Adası'nın coğrafi yapısı ve tatil seçeneklerini çok sevdiğini belirterek, Tabi bunun yanı sıra fiyatları da son derece uygun olmasından dolayı bayram tatilimin 5 gününü orada geçirmek istedim. Benim yeşil pasaportum var ama bugün burada bu kadar yoğunluğun olmasının bir nedeni de kapıda vize uygulamasıdır" diye konuştu.

Öte yandan Ayvalık'tan Midilli Adası'na bayram tatili süresince 5 bini aşkın kişinin gitmesi bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması başladı - Son Dakika

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