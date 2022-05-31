Büyüme rakamları açıklandı (1) - Son Dakika
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Büyüme rakamları açıklandı (1)

31.05.2022 10:07
Büyüme rakamları açıklandı (1)

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme kaydetti.

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 7,3 artış gösterdi.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, ilk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 79,5 artarak 2 trilyon 496 milyar 328 milyon lira olarak gerçekleşti. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 179 milyar 800 milyon oldu.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 24,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 16,8, hizmetler yüzde 14,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 8,9, sanayi yüzde 7,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 6,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 5,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 5,2 ve tarım yüzde 0,9 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 7,2 azaldı.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2022 yılının birinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7,2 büyümesini öngörmüştü.

Önceki yıllara ilişkin büyüme verilerinde de revizyona gidildi.

Türkiye ekonomisinin 2011 yılından bu yana büyüme hızı yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:

Yıllar1.Çeyrek2. Çeyrek3. Çeyrek4. ÇeyrekYıllık
201111,711,311,49,811
20126,35,33,944,8
201399,68,97,58,7
20148,633,35,24,9
20153,57,26,66,36
20164,64,7-0,14,43,3
20175,46,310,57,27,5
20187,55,92,8-2,73,1
2019-2,3-1,40,86,10,9
20204-10,46,16,11,6
20217,6227,99,111,2
20227,3

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Türkiye, Mart, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

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