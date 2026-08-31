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Türkiye Ekonomisinde Büyüme Başarıları

Türkiye Ekonomisinde Büyüme Başarıları
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Yılmaz, Türkiye'nin milli gelirinin 1,71 trilyon dolara ulaştığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kesintisiz büyüme performansımız 24 çeyreğe ulaşırken, yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,71 trilyon dolara yükselmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin gelişimine ve milli gelire dair resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Küresel ekonomide belirsizlikler ile jeopolitik gerilimlerin arttığı, büyüme beklentilerinin aşağı yönlü revize edildiği bir ortam olduğuna değinen Yılmaz, böylesi bir ortamda Türkiye ekonomisinin dinamizminin sürdürüldüğünü ve dayanıklılığının korunduğunu vurguladı.

"Yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,71 trilyon dolara yükselmiştir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomimiz, 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3; mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 oranında büyümüştür. Böylece kesintisiz büyüme performansımız 24 çeyreğe ulaşırken, yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,71 trilyon dolara yükselmiştir. Yılın ilk yarısında yüzde 2,5 oranında gerçekleşen büyüme; iç talepte dengelenmenin sürdüğü, net ihracatın büyümeye pozitif katkı verdiği ve sanayi sektörünün yeniden büyümeye geçtiği bir görünüm ortaya koymaktadır. Önümüzdeki dönemde fiyat istikrarını kalıcı şekilde tesis ederken; dengeli büyümeyi gözeten, makroekonomik istikrarı güçlendiren, üretim ve teknolojik kapasitemizi geliştiren, yüksek katma değerli üretimi destekleyen politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

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