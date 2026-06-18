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Türkiye Ekonomisinde Yükseliş

Türkiye Ekonomisinde Yükseliş
18.06.2026 13:44
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dünya ekonomisinde 16. sıraya yükseldiğini açıkladı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Dünya ekonomisinde büyüklük olarak bir basamak daha atladık. 17'nci sıradan 16'ncı sıraya yükseldik. Kişi başı satın alma gücü paritesine göre ise 12'nci sıradan 11'inci sıraya yükseldik. Bu şekilde halkımızın da refah ve satın alma gücünü arttıran çalışmalarımız daha da devam edecek" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli ziyaret ve açılış için geldiği baba ocağı Ereğli ilçesinde, Ereğli İlçe Halk Kütüphanesi açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Bolat, Türkiye genelindeki kütüphane rakamlarını açıkladı. Bakan Bolat, "557 üniversite kütüphanesi var. 43 bin 466 da eğitim kurumları kütüphaneleri var. Toplam 45 bin 327 kütüphane. Cumhurbaşkanı Millet Kütüphanesi'ndeki kitap sayısı geçen yıl yüzde 4 artışla 2 milyon 713 bin 782'ye ulaştı. Milli Kütüphane'de 1 milyon 989 bin kitaba ulaştı. Üniversite kütüphanelerinde yüzde 5 artışla yaklaşık 23 milyon kitaba, tüm halk kütüphanelerimizdeki kitap sayısı da yüzde 3,8 artışla 26 milyon 41bine ulaştı. Halkımızın ilgisine gelince onu da söylemek isterim. Halk kütüphanelerine gidip yararlanan kişi sayısı tam 39 milyon 195 bin kişi. 39 milyon 195 bin kişi halk kütüphanelerine gidip istifade etmişler. Herkes tabi ki teknoloji ve dijital telekomünikasyondan faydalanıyor ama kütüphanelerden de asla kopmuyor ve daha çok ilgi gösteriyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE'MİZİ ÇOK DAHA YUKARILARA TAŞIYACAĞIZ'

Konuşmasında ekonomik verileri de paylaşan Bakan Bolat, "Başta Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Türkiye'mizi çok daha yukarılara taşıyacağız. Dünya ekonomisinde büyüklük olarak bir basamak daha atladık. 17'nci sıradan 16'ncı sıraya yükseldik. Kişi başı satın alma gücü paritesine göre ise 12'nci sıradan 11'inci sıraya yükseldik. Bu şekilde halkımızın da refah ve satın alma gücünü arttıran çalışmalarımız daha da devam edecek. Dünyanın hali pek iç açıcı değil. Siyasette, savaşlarda, ekonomik alandaki durgunluk, dış ticaretteki savaşlar, korumacılık karşısında Türkiye bölgede ve dünyada bir yıldız gibi parlıyor. Allah nazardan korusun diyorum. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve riyasetinde dış politikadaki başarılı yönetimle, güçlü ekonomimizle, güçlü askerimiz ve ordumuz, savunma sanayimizle vatandaşlarımızın tırnağına zarar gelmeden bu tehlikeleri bertaraf ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Dış Politika, Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, Türkiye, Dünya, Son Dakika

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