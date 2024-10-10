Türkiye Enerji İşbirliğinde Anahtar Rol Oynuyor

Ekonomi

Atlantik Konseyi Türkiye Temsilcisi Defne Arslan, Türkiye olmadan enerjide herhangi bir bölgesel işbirliğini düşünmenin mümkün olmadığını belirtti.

Arslan, 9-10 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen Bölgesel Temiz ve Güvenli Enerji Konferansı kapsamında, AA muhabirine yaptığı açıklamada, global bir düşünce kuruluşu olan Atlantik Konseyinin Türkiye'de birçok etkinlik ve akademik çalışmanın yanı sıra iki yılda bir bölgesel temiz enerji konferansını düzenlediğini söyledi.

Toplantının amacının, bölgede temiz ve güvenli enerji konusunda ülkeler arasında işbirliğini desteklemek olduğunu ifade eden Arslan, "Jeopolitik olarak bölgede birçok şey oluyor. Kuzeyde Ukrayna- Rusya, daha aşağı tarafta Orta Doğu'da Gazze'de olanlar ve son dönemde İran'da olanlar. Çok karışık bir bölge. Bütün bunlar enerjide büyük bir güvenlik sorunu yarattı." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, söz konusu güvenlik sorununun iklim hedefleriyle çelişen bir durum ortaya çıkardığını vurgulayarak, "Dünya hidrokarbon kaynaklardan kurtulmaya çalışırken böyle bir kriz ortaya çıktı. Bütün bunlar iklim çalışmalarına yönelik olarak güvenli ve temiz enerjiyi öteleyen konular. Hem fiyat mekanizmalarını etkiliyor hem de gaz ve petrol fiyatlarını etkiliyor. Aynı zamanda bu türlü yenilenebilir enerji yatırımlarında finansmana erişim etkileniyor ve kaynakları hakikaten kısıtlıyor." diye konuştu.

Enerji hatlarının geçiş bölgesinde bulunan konumuyla Türkiye'nin toplantının olağan ev sahibi olduğunu dile getiren Arslan, ülkenin, bölgesel işbirliğinde ve söz konusu jeopolitik gelişmelerin çözümünde de önemli rol oynadığını belirtti.

Türkiye olmadan herhangi bir bölgesel işbirliğini düşünmenin mümkün olmadığını kaydeden Arslan, "Bunu her yerde açıkça söylüyorum. Doğu Akdeniz'de 'Doğu Akdeniz Gaz Forumu' kuruldu. Yurt dışında da bu konuyu çok eleştirdim. Türkiye olmadan bir 'Doğu Akdeniz Gaz Forumu' olabilir mi? ya da Karadeniz? Başka bir 'enerji hub'ı ve işbirliği düşünülebilir mi? Bizim İstanbul'u bu konferans için seçmemizin nedeni de bunu vurgulamak." dedi.

İki gün süren toplantının ilk gününde kapanış konuşmasını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gerçekleştirdi. Politikacılar, uzmanlar ve iş insanlarını bir araya getiren etkinliğin ikinci gün konuşmacıları arasında ise ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Kaynaklarından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Geoffrey Pyatt, ABD Export-Import (EXIM) Bankası Başkanı Reta Jo Lewis yer alıyor.

Atlantik Konseyi'nin 2022'de düzenlediği Bölgesel Temiz Enerji Görünümü Konferansı'nın ardından gerçekleştirilen etkinlikte, bölgenin üst düzey hükümet, iş dünyası ve düşünce liderleri, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki transatlantik ortaklarla bir araya getirilerek, dünyanın temiz enerjiye geçişinde ve işbirliğinde sonraki adımlar tartışılıyor.