Türkiye Enerjide Bağımsız Olmayı Hedefliyor - Son Dakika
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Türkiye Enerjide Bağımsız Olmayı Hedefliyor

Türkiye Enerjide Bağımsız Olmayı Hedefliyor
17.07.2026 16:59
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Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltmak için yurt dışında arama çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye bugün sadece kendi karalarında, denizlerinde değil, yurt dışında petrol, doğal gaz arayan bir ülke." dedi.

Bayraktar, Amasya Valiliğinin ardından AK Parti Amasya İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, elektriğin merkezde olduğu bir dünyaya doğru gidildiğini, onun için Türkiye'nin enerji ihtiyacının çok daha fazla arttığını söyledi.

Enerjideki açığın ithalatla karşılandığını belirten Bayraktar, "Enerjimizin üçte ikisi dışarıdan, petrolümüz, doğal gaz, akaryakıt ürünleri, kömür... Dolayısıyla bütün bunlar ekonomide bize büyük bir yük getiriyor. Senede 60-70 milyar doları dışarıdan gelen enerji faturasını ödemek için harcıyoruz. Bu sene biraz daha fatura yükseldi. Çünkü dünyada fiyatlar arttı. Dolayısıyla hedefimiz, Cumhurbaşkanı'mızın Türkiye Yüzyılı vizyonunda dediği gibi, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak. Bunun ekonomik anlamda, siyasi anlamda katkısı var." diye konuştu.

Amasya'nın elektrikte kendi kendine yettiğine dikkati çeken Bayraktar, bunu bütün Türkiye için doğal gazda, petrol ürünlerinde yapabilmeleri gerektiğini vurguladı.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için çok büyük gayret gösterdiklerini dile getiren Bayraktar, "Türkiye bugün sadece kendi karalarında, denizlerinde değil, yurt dışında petrol, doğal gaz arayan bir ülke. Kendi gemilerimizle, bir tanesinin adı 'Yıldırım', 6 derin deniz sondaj gemimiz var. Dünyada 4. büyük filoya sahip ülke Türkiye. Çok önemli kabiliyet geliştirdik, özellikle 2016'dan sonra. Darbe girişimi öncesinde bu gemileri almakta bize çıkarılan zorlukları anlatsam, o da ayrı bir konu olur ama kararlılıkla, 'Kendi gemilerimizle Türkiye'de gidilmedik, aranmadık, hiçbir yer bırakmayacağız' dedik." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, enerji üretiminde gösterilen büyük çabanın neticelerini çok kısa süre içinde aldıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"2020'de salgının ortasında Karadeniz'de, Sakarya gaz sahasında Cumhuriyet tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini yaptık. Gabar'da 2021 Eylül ayında yine Cumhuriyet tarihinin en büyük ve Türkiye'nin en kaliteli petrolünü... Şu anda 80 bin varilin üzerinde günde petrol üretir hale geldik ama ülkenin ihtiyacı çok daha büyük. Şimdi Karadeniz gazını inşallah 2026 sonuna kadar iki katına çıkaracağız. Yani 8 milyon haneye yetecek kadar doğal gazı 2027 yılının başından itibaren üretir hale geleceğiz. 2028'e geldiğimizde bu rakamı dört katına çıkaracağız. Türkiye'deki 17 milyon hanenin doğal gazını artık kendi gazımız olan Karadeniz gazından kullanacağız."

Türkiye'nin yurt dışında da enerji faaliyetlerine devam ettiğini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Somali'de petrol arıyoruz. Pakistan'da arayacağız. Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Kafkas coğrafyasında Türkiye'nin yoğun çabaları ve yoğun gayretleri var. Bunlarla beraber inşallah dışa bağımlılığı bitirdiğimizde Türkiye, ekonomik anlamda çok daha güçlü ve çok daha müreffeh, kalkınmış bir ülke olacak. Yani yarınlarımız inşallah çok daha aydınlık olacak ama bütün bunları yapabilmemizin yolu, birlik ve beraberlikten geçiyor, bir arada olmamızdan geçiyor, çok güçlü siyasi irade ve istikrara sahip olmaktan geçiyor. Bu olmadığı zaman bunların hiçbiri, şöyle yetenekli insanımız var, böyle yetenekli insanımız var... Eğer siyasi irade yoksa, siyasi dirayet yoksa, bir şeyi elde etmemiz hakikaten mümkün değil. Bunu hamdolsun, 24 yılı aşkın bir süredir Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yapıyoruz."

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Enerjide Bağımsız Olmayı Hedefliyor - Son Dakika

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