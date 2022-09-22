Kararı olumlu karşıladıklarını belirten Palandöken, "Faizlerin 100 baz puan düşürülmesi piyasalara olumlu yansıyacaktır. Faiz indirimiyle kredi maliyetlerinin yükselmesi engellenecek, piyasalara güven gelecektir. Dolayısıyla fiyatlarda da bir gerileme sağlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › TESK Başkanı Palandöken: 'Faizlerin düşürülmesi piyasalara olumlu yansıyacak' - Son Dakika

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