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Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu - Son Dakika

Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu

22.10.2021 08:41

ABD'nin Türkiye'nin F-35'ler için ödediği 1,4 milyar dolara karşılık F-16 teklifini yapması sonrası önemli gelişmeler yaşanıyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, F-35'ler için ABD'ye 3 seçenek sunulduğunu dile getirdi. Bilgiç, "Ya bu programa geri döneceğiz ya bize vadedilen uçakları alacağız ya da paramızı iade edecekler" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. F-35 programına değinen Bilgiç, ayrılmamızın sadece Türkiye'ye değil NATO'nun caydırıcılığına da önemli darbe vuran bir adım olduğunu anımsattı.

"AMERİKALI PAYDAŞLARIMIZLA BU SEÇENEKLERİ TARTIŞIYORUZ"

Bilgiç, "Bizim için seçenekler aslında basit: Ya bu programa geri döneceğiz ya bize vadeliden uçakları alacağız ya da paramızı iade edecekler. Bu çerçevede F-35 için ödediğimiz yaklaşık 1.4 milyar dolarlık meblağın F-16 modernizasyonu için kullanılması bir seçenek olarak gündemde. Bunu Amerikalı paydaşlarımızla tartışıyoruz ve bunun sonucuna göre de hareket edeceğiz" dedi. Bilgiç, Türkiye'nin yürütülen müzakerelerde ABD'den beklentisinin ilişkilerin etkin yönetimi, sorunların çözümü ve ABD'nin de "pozitif karşılık" vermesi olduğunu kaydetti.

Türkiye resti çekti! F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sunuldu

"10 BÜYÜKELÇİ İÇİN HER TEDBİRİ ALIRIZ"

Büyükelçilerin Osman Kavala hakkındaki ortak bildirilerine ilişkin olarak Bilgiç, bu ülkelerin de yargıya müdahale edilmemesi gerektiğini bildiklerini söyledi. Bilgiç, "Türkiye devletine hiçbir şekilde bir ültimatom verilmesi kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Bilgiç, 10 büyükelçi ile ilgili herhangi bir adım atılıp atılmayacağı konusunda ise "Türkiye egemen bir devlet egemen bir devlet olarak da gerekli gördüğü her türlü tedbiri yeri geldiğinde alabilir. Şu aşamada şöyle bir tedbir alıyor diye herhangi bir şey söylemiyorum ama bu haklarımız her zaman mevcut" diye konuştu.

Bilgiç, AB Komisyonu raporu konusunda ise raporun çifte standart yaklaşımıyla yazıldığını söyledi. Bilgiç, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin KKTC'nin kıta sahanlığını da içeren bir bölgede araştırma faaliyeti yürütmeye hazırlanması konusunda ise "mukabelede bulunuruz" uyarısı yaptı.

"REJİM İLE BİR TEMASIMIZ YOK"

Bilgiç, Suriye'ye ilişkin anayasa komitesi görüşmeleri devam ettiği sırada Esed rejiminin İdlib'de sivillere saldırması konusunda "Bu saldırı rejimin askeri çözüme yönelik tavrını koruduğunu gösteriyor" dedi. Bilgiç, Türkiye'nin siyasi çözümü öncelediğini ve bu yönde somut adımlar beklentisinde olduğunu ifade etti. Bilgiç, Suriye rejimi ile herhangi bir temaslarının bulunmadığını kaydetti.

Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu

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Son Dakika Ekonomi Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (2)
  • Ümit Aksu: Olacak olan belli f 35 alın diyecekler örnek on f35 vermek var f16 verirsen 40 tane verip türkiyeyi daha da güçlendirmek var para iadesi asla olmaz abd zaten donuna kadar borçtan yedi nesil geçse iflasları engellenemez Cevap Yaz 26 14 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu - Son Dakika
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