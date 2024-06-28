Türkiye, FATF gri listesinden çıkarıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, FATF gri listesinden çıkarıldı

DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinden çıkarılmasını iş dünyası olarak değerli bulduklarını belirtti. Olpak, Türkiye'nin uluslararası finansal piyasalardaki itibarının yükselmesi, daha fazla uluslararası yatırım ve finansman çekilmesi açısından bu kararın önemli olduğunu vurguladı.

28.06.2024 15:31
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkarılmasını iş dünyası olarak çok değerli bulduklarını belirtti.

Olpak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizin 2021'den beri yer aldığı FATF'ın gri listesinden çıkarılması, son derece pozitif ve önemli bir kazanım." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM'de yasalaşan kripto varlıklara ilişkin düzenleme sonrası belirlenen 40 standardın 40'ının da karşılanarak Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasını ve beyaz listeye alınmasını iş dünyası olarak memnuniyetle karşıladıklarını bildiren Olpak, şunları kaydetti:

"Bu kararı, ülkemizin uluslararası finansal piyasalardaki itibarının yükselmesi, Türkiye'ye daha fazla uluslararası yatırım ile finansman çekilmesi ve uygulanmakta olan politikalara güvenin daha da artması açısından çok değerli buluyoruz. Ülkemiz ve iş dünyamız adına hayırlı olmasını diliyoruz."

Kaynak: AA

Nail Olpak, Türkiye, Hukuk, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, FATF gri listesinden çıkarıldı - Son Dakika

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