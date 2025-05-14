Türkiye Finans'a 'Olağanüstü Çalışan Deneyimi' Ödülü - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Finans'a 'Olağanüstü Çalışan Deneyimi' Ödülü

Türkiye Finans, Happy Place to Work tarafından 'En Mutlu İşyerleri' listesine alındı.

14.05.2025 13:15
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Türkiye Finans, Happy Place to Work tarafından "Olağanüstü Çalışan Deneyimi" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, Happy Place to Work Bilim Kurulu'nun değerlendirmesi sonucunda, "Katılım Bankacılığı" sektöründe Türkiye'nin En Mutlu İşyerleri listesine girmeye hak kazandı.

Çalışan mutluluğu ve insan odaklı kurum kültürü alanındaki başarılı uygulamalarıyla sektöre öncülük eden Türkiye Finans, katılımcı yönetim anlayışı, stratejik insan kaynakları uygulamaları ve sürdürülebilir gelişim politikalarıyla bir kez daha ödüllendirildi. Happy Place to Work tarafından yürütülen bağımsız araştırma kapsamında yapılan anket ve insan kaynakları analiz süreçleri sonucunda, Türkiye Finans, "Katlım Bankacılığı" sektöründe Türkiye'nin en mutlu iş yerlerinden biri seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Züleyha Büyükyıldırım, Happy Place to Work araştırma sürecinin, çalışan deneyimini önceliklendiren kurum kültürlerini doğrudan ekip arkadaşlarının gözünden değerlendirme fırsatı sunduğunu belirtti.

Anket ve HR Check uygulamaları sayesinde çalışan bağlılığı, iş yeri mutluluğu ve insan kaynakları stratejilerinin hem bugün hem de yarın için yeniden değerlendirme şansı elde ettiklerine değinen Büyükyıldırım, "Kurum kültürümüzü birlikte inşa ettiğimiz arkadaşlarımızın sesiyle şekillenen bu süreç, Türkiye Finans'ı daha güçlü yarınlara taşıyacak içgörüleri beraberinde getirdi." ifadelerini kullandı.

Büyükyıldırım, ödülün, Türkiye Finans olarak "İnsan Odaklı Bankacılık" anlayışıyla inşa ettikleri çalışan deneyiminin, ekip arkadaşları nezdinde karşılık bulduğunu gösteren çok değerli bir geri bildirim olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar insan kaynakları projelerimizle pek çok uluslararası platformda ödüller kazanmış, özellikle kadın istihdamı ve fırsat eşitliği gibi alanlarda sektöre öncülük eden çalışmalar yürütmüş bir kurum olarak, bu ödül bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Çeşitliliği zenginlik olarak gören kültürümüzle daha adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda Happy Place To Work ödülü, kurumsal itibarımızın bir yansıması olarak da bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Çalışan deneyimini sürekli geliştirme hedefimiz doğrultusunda, bu yolculuğu hep birlikte daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Türkiye Finans, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Finans'a 'Olağanüstü Çalışan Deneyimi' Ödülü - Son Dakika

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