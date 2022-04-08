Türkiye Finans'a uluslararası iş güvenliği ödülü - Son Dakika
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Türkiye Finans'a uluslararası iş güvenliği ödülü

08.04.2022 13:10
Türkiye Finans'a uluslararası iş güvenliği ödülü

İş sağlığı ve güvenliği alanında dünya standartlarını belirleyen İngiltere merkezli British Safety Council tarafından "Uluslararası İş Güvenliği" ödülüne bu yıl da layık görülen Türkiye Finans, bu alanda üst üste iki yıl ödül alan ilk ve tek katılım bankası oldu.

İş sağlığı ve güvenliği alanında dünya standartlarını belirleyen İngiltere merkezli British Safety Council tarafından "Uluslararası İş Güvenliği" ödülüne bu yıl da layık görülen Türkiye Finans, bu alanda üst üste iki yıl ödül alan ilk ve tek katılım bankası oldu.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, pandemi döneminde genel müdürlük ve şubeler olmak üzere kurum içerisinde aldığı sağlık ve güvenlik önlemlerini artırarak, 360 derece bakış açısıyla acil eylem planını hayata geçiren banka, JEST gibi kişiye özel esnek çalışma modellerini iş dünyasına kazandırarak inovatif çalışmalar gerçekleştiren öncü kuruluş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Züleyha Büyükyıldırım, İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarıyla Uluslararası İş Güvenliği Ödülü'nü bu yıl da evlerine götürmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Büyükyıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Müşterilerimiz gibi çalışanlarımız da bizim için çok kıymetli. Tek ekip ruhuyla çalıştığımız Türkiye Finans ailesi için 'Önce Sağlık' gelir. Bu anlamda çalışanlarımızın kendilerini güvenli ve konforlu hissetmeleri, sağlıklı koşullarda işlerini yapabilmelerine oldukça önem veriyoruz. 'Önce Sağlık' odağında devreye aldığımız etkili uygulamaların, bu kapsamda çalışanlarımıza verdiğimiz değerin uluslararası otoriteler tarafından onaylanmış olduğunu görmek ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun önemli bir göstergesidir."

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Türkiye Finans, İş Güvenliği, England, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Finans'a uluslararası iş güvenliği ödülü - Son Dakika


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