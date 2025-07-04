Türkiye, 2025 yılının 6 ayında fındık ihracatından 1,2 milyar dolara yakın gelir elde etti.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-30 Haziran 2025 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 182 milyon 167 bin dolar karşılığında 142 bin 915 ton fındık satıldığı belirtildi.
Geçen yılın aynı döneminde 143 bin 563 ton fındık ihracatı yapıldığı ve 1 milyar 163 milyon 866 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye Fındık İhracatında Rekor Gelir - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?