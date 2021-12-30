Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi koordinasyonunda hazırlanan "Türkiye Fintek Ekosistemi Durum Raporu 2021" yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye finansal teknolojiler sektörüne ilişkin gelişmelerin ve verilerin güncel ve doğru şekilde sunulmasını sağlayacak rapor, yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara, girişimcilere ve akademik literatüre referans sağlamak üzere hazırlandı.

İlk kez yayımlanan raporun her yıl düzenli bir şekilde ekosistemle paylaşılması planlanıyor. Rapor, Finans Ofisi'nin resmi internet sitesi www.cbfo.gov.tr adresinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi koordinasyonu ve startups.watch iş birliğiyle hazırlanan raporda, finansal teknolojiler alanında son yıllarda hayata geçirilen ve fintek sektörünün gelişimine ön açan düzenlemeler detaylı bir şekilde belirtildi.

Rapora göre, özellikle küresel salgının etkisiyle finans sektöründe değişen ihtiyaçlar, ürün ve hizmet uygulamalarında dijitalleşmeyi artırdı. Bu doğrultuda güncellenen düzenlemeler de işlem kolaylığı ve verimlilik esasıyla sektöre yön göstermeye devam ediyor. Uzaktan müşteri edinimiyle bireysel müşterilerin kimlik tespiti ve sözleşme süreçlerinin fiziki olarak yürütülmesi zorunluluğu ortadan kalktı.

Karekod teknolojisi aktif bir şekilde kullanılmaya başlandı

TR Karekod düzenlemesiyle karekod teknolojisi aktif bir şekilde kullanılmaya başlandı. Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin kurulması, paya ve borca dayalı kitle fonlaması, e-para kuruluşları için IBAN uygulaması gibi birtakım yenilikler sektöre yeni bakış açıları getirdi ve yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına imkan tanıdı.

Ödeme hizmetlerine ilişkin güncellenen ikincil düzenlemeyle açık bankacılığa dair tanımlar netleştirilerek ödeme emri başlatma ve hesap bilgisi hizmet sağlayıcı iş modelleri kullanıcıların hayatına girdi.

Bu ikincil düzenlemenin aynı zamanda ödeme hizmetlerinin teknik ve hukuki altyapısını güçlendirerek sektör gelişimini sağlamlaştırması öngörülüyor.

Dijital bankacılık ve servis modeli bankacılığı yönetmeliğiyle dijital para alanındaki çalışmaların finansal teknolojiler sektörüne yeni bir soluk getirmesi ve fintek ekosistemindeki iş modellerini çeşitlendirmesi bekleniyor.

Türkiye fintek ekosistemi gelişiyor

Türkiye'nin güçlü bankacılık sektörü ve teknolojik altyapısı, finans sektöründe bulunan bireysel ve kurumsal müşterilerin dijitalleşme oranının artmasına zemin hazırladı ve bu durum fintek ekosisteminin gelişimini hızlandırdı. 70,3 milyon aktif bireysel dijital bankacılık kullanıcısının bulunduğu Türkiye'de 1,7 milyon POS cihazı, 52 bin ATM, 82,8 milyon kredi kartı, 54,4 milyon ön ödemeli kart sayısına ulaşıldı.

Salgınla birlikte artan temassız ödeme oranı yüzde 48 seviyesine ulaştı. Tüm bu göstergelerin gelecek dönemde artışını sürdürmesi bekleniyor.

Aktif olarak 520 fintek şirketinin faaliyet gösterdiği ekosistemde 2021'de 64 milyon doları aşkın yatırım gerçekleşti. Bununla birlikte, 2021 içerisinde çıkış yapan fintekler 48 milyon dolara hisselerini sattı.

Gelecek yıl, uygulanacak düzenlemeler ve salgının etkisinin azalmasıyla yatırım iştahının artması bekleniyor. Tüm bu değişikliklerin fintek sektörünün büyümesini destekleyeceği öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin yürüttüğü en önemli projelerden biri olan İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) ana odaklarından birisi finansal teknolojiler olarak öne çıkıyor.

İFM içerisinde fintek temalı ve teknopark statüsünde "İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü" kurulumu planlanıyor. Bununla birlikte İFM bünyesinde finteklerin ürün ve hizmetlerini korumalı bir alanda geliştirebilecekleri düzenleyici deney alanına yer verilecek. Ayrıca, 2022-2025 yılları arasında fintek ekosistemine ilişkin eylem planını ortaya koyacak olan Milli Fintek Strateji Belgesi çalışmaları devam ediyor. 2022'nin ilk çeyreğinde yayınlanması planlanan belge, sektörün gelişimi için yol haritası niteliği taşıyacak.