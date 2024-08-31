Türkiye, G20 ülkeleri arasında hizmet ihracatında birinci sırada - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, G20 ülkeleri arasında hizmet ihracatında birinci sırada

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin 2024 yılı 2'nci çeyreğinde G20 ülkeleri arasında hizmet ihracatında birinci sırada yer aldığını açıkladı. Türkiye, hizmet ihracatında 101,7 milyar dolarla dünya genelinde 22'nci sıraya yükselmiştir. Ayrıca, hizmet ithalatında en fazla azalan ülke konumundadır. Ticaret Bakanlığı, hizmet sektörünü desteklemek için 2024 yılında 5,1 milyar TL destek bütçesi ayırmıştır.

31.08.2024 10:54
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TİCARET Bakanlığı, Türkiye'nin 2024 yılı 2'nci çeyreğinde hizmet ihracatı artışında G20 ülkeleri arasında 1'inci sırada yer aldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hizmetler sektörümüz; ihracat büyüklüğü, dış ticaret dengesinde verdiği fazlanın cari dengeye sağladığı pozitif yönlü kritik katkı, yüksek katma değerli üretim ve yarattığı istihdamla ülkemiz ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemiz; Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 101,7 milyar dolar hizmet ihracatıyla, dünya hizmet ihracatından yüzde 1,29 pay alarak 22'nci sıraya yükselmiştir. 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefi belirlediğimiz 2024 yılının ilk 6 ayında ise hizmet ihracatımızın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 oranında artarak 47,2 milyar dolara ulaştığı, hizmet ithalatımızın ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 artışla 23,1 milyar olarak gerçekleştiği görülmektedir. Böylece hizmetler ticaretinde ortalama yüzde 50 düzeyinde ticaret fazlası elde ediyoruz" denildi.

'HİZMET İTHALATI DARALDI'

23 Ağustos 2024 tarihinde İktisadi İş Birliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) tarafından G20 ülkelerinin 2024 yılı 2'nci Çeyrek Uluslararası Ticaret İstatistikleri Raporu'nun yayımlandığına dikkat çekilerek, "Söz konusu rapora göre; G20 ülkeleri mal ihracatı artış hızı 2024 yılı 2'nci çeyreğinde ilk çeyreğe göre sabit kalırken, G20 ülkeleri hizmet ihracatı, mal ihracatının aksine aynı dönemde büyümeye devam etmektedir. Türkiye, G20 ülkeleri içerisinde 2024 yılı 2'nci çeyreğinde bir önceki çeyreğe oranla hizmet ihracatı artış oranında ilk sırada yer alırken, söz konusu ülkeler içerisinde hizmet ithalatı artış oranının en fazla düştüğü ülke konumunda yer almaktadır. 2023 yılı ikinci çeyrekte G20 ülkelerinin hizmet ihracatında bir önceki döneme göre yüzde 1,9 artış yaşanırken, ülkemizin hizmet ihracatı artışı yüzde 4,7 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde G20 ülkelerinin hizmet ithalatında yüzde 1,1 artış yaşanırken, ülkemizin hizmet ithalatında yüzde 3 daralma gerçekleşmiştir (mevsimsellikten arındırılmış veri). Bu itibarla, G20 ülkeleri arasında 2024 yılı 2'nci çeyreğinde hizmet ihracatı artışında 1'inci sıraya yerleşen ülkemiz, aynı zamanda söz konusu dönemde hizmet ithalatı en fazla azalan ülke olmuştur" ifadelerine yer verildi.

'DESTEK BÜTÇEMİZ 5,1 MİLYAR TL'YE ÇIKARILDI'

Böylece dünya hizmet ticaretindeki yerini sağlamlaştıran ve potansiyelini gösteren hizmetler sektörünün, ülkenin cari dengesine pozitif katkısının giderek arttığı belirtilen açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, hizmet ihracatına yönelik hedeflerimizi gerçekleştirmek ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımızı küresel markalar haline getirmek için hizmet sektörlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından 2023 yılında hizmet ihracatçılarına yönelik 2,5 milyar TL olan destek bütçemiz, 2024 yılında 5,1 milyar TL'ye çıkarılmış ve bu yıl ağustos ayı itibarıyla 3,9 milyar TL destek ödemesi hizmet ihracatçılarımızın istifadelerine sunulmuştur" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye, G20 ülkeleri arasında hizmet ihracatında birinci sırada - Son Dakika

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