Türkiye-Hindistan İş Zirvesi İstanbul'da Gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-Hindistan İş Zirvesi İstanbul'da Gerçekleştirilecek

Türkiye-Hindistan İş Zirvesi İstanbul\'da Gerçekleştirilecek

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) tarafından düzenlenen Türkiye-Hindistan İş Zirvesi, İstanbul'da gerçekleştirilecek. İki ülkenin genç iş insanları için yeni iş birlikleri ve yatırım ortamı sağlayacak olan zirve, ekonomik ilişkilerin yanı sıra sosyal ve kültürel yakınlaşmaya da katkı sağlayacak.

27.08.2024 16:14
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Hintli genç iş insanları uluslararası iş birliği ve yatırım çalışmaları kapsamında 20 kişilik heyetle Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) davetiyle İstanbul'a geliyor. 13-14 Eylül tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Türkiye- Hindistan İş Zirvesi (Türkiye-India Business Summit), iki ülkenin genç iş insanları için yeni iş birlikleri ve yatırım ortamı yaratacak. Bini aşkın üyesi bulunan TÜGİAD ile Hindistan'da 70 şehirde 7 binin üzerinde üyeye sahip Genç Hintliler Derneği'nin (Young Indians - Yİ) buluşması, ekonomik ilişkilerin yanı sıra sosyal ve kültürel yakınlaşmaya da katkı sağlayacak.

Yİ Ulusal Başkanı Vishal Kumar Agarwalla başkanlığındaki 20 kişilik Hintli heyeti İstanbul'da ağırlayacak olan TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, "Bini aşkın üyesiyle ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden TÜGİAD, üyelerinin ve Türk genç iş insanlarının uluslararası pazarlarda daha etkin yer almaları için bir dizi projeyi hayata geçiriyor. Bu kez Hintli dostlarımızla bir araya geleceğiz. Hindistan'dan gelecek iş heyetinde ilaç, tekstil, gayrimenkul, tarım, sanayi ve yazılım gibi pek çok farklı sektörden firma sahibi ve üst düzey yönetici yer alıyor. İki gün sürecek etkinlik kapsamında Türkiye ve Hindistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz. Ayrıca B2B görüşmelerde üyelerimiz yeni iş birlikleri için fırsat bulacaklar" dedi.

Hint Sanayi Konfederasyonu'nun (Confederation of Indian Industry - CII) entegre bir parçası olan Yİ'nin Hindistan'ın dört bir yanından 21-45 yaş arası genç girişimciler ve profesyonellerden oluştuğunu kaydeden Yıldırım, "Yİ, ortalama iş hacmi 1 milyar INR olan 20'den fazla çeşitli sektörü temsil ediyor. Bu sektörlerden başlıcalarını, üretim, Eczacılık, Gayrimenkul, Tarım, Yenilenebilir Enerji, FinTech, Madencilik ve Danışmanlık olarak sıralayabiliriz" diye konuştu.

Yİ Ulusal Başkanı Vishal Kumar Agarwalla başkanlığındaki Hintli heyet ile 13 Eylül günü TÜGİAD Genel Merkez Binasında bir araya geleceklerini belirten Yıldırım, 14 Eylül günü ise tüm gün süren bir dizi panel ve B2B organizasyonu gerçekleştireceklerini bildirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye-Hindistan İş Zirvesi İstanbul'da Gerçekleştirilecek - Son Dakika

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