Türkiye İçin Veri Yönetişimi Çerçevesi Öneri Raporu Yayınlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye İçin Veri Yönetişimi Çerçevesi Öneri Raporu Yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle Türkiye için veri yönetişimi çerçevesi öneri raporu hazırladı. Rapor, Türkiye'nin veri odaklı dijital dönüşümünü destekleyecek Ulusal Veri Stratejisi'nin hazırlık çalışmaları kapsamında yayınlandı. Çalışmalar sonucunda Ulusal Veri Stratejisi'nin 2025 yılı başında tamamlanması hedefleniyor.

04.04.2024 12:29  Güncelleme: 12:31
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Türkiye'nin veri odaklı dijital dönüşümünü sağlamaya yönelik "Ulusal Veri Stratejisi" için çalışmalar hızlanırken Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle "Türkiye İçin Veri Yönetişimi Çerçevesi Öneri Raporu" hazırladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, veri yönetişimi ve yönetimi, verinin paylaşılması, kullanılması, korunması ve mahremiyeti gibi konularda kapsamlı ulusal stratejiyi belirlemeyi ve ilgili eylem planlarını geliştirmeyi amaçlayan, Türkiye'nin ulusal düzeyde gerçekleştireceği veri odaklı dijital dönüşümü destekleyecek "Ulusal Veri Stratejisi" için hazırlık çalışmalarına odaklanıldı.

Orta Vadeli Program (2024-2026) ile On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) kapsamında Ulusal Veri Stratejisi ve Eylem Planı'nın hazırlanması ile kamu kurumlarında veri yönetişiminin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda yapılıyor.

Bu kapsamda, Ofis ve UNDP işbirliğiyle Türkiye'de veri erişimini, kullanımını ve paylaşımını tanımlayacak bir yönetişim çerçevesi oluşturulmasına ilişkin Nisan 2023'te başlatılan "Türkiye İçin Veri Yönetişimi Çerçevesi Öneri Raporu" çalışması, strateji çalışmalarına altyapı oluşturması amacıyla atılan ilk adım oldu.

Uluslararası organizasyonlar da incelendi

Raporun hazırlanması sürecinde UNDP tarafından iyi uygulama örnekleri bağlamında ülke incelemeleri yapıldı ve Birleşmiş Milletler, OECD, AB, Dünya Bankası, ASEAN gibi uluslararası organizasyonlar da araştırmalara dahil edildi. Türkiye'nin ihtiyaçlarını belirlemek adına 31 kamu kurum ve kuruluşu, 5 sivil toplum kuruluşu, 4 özel sektör ve 3 üniversite süreçte görev üstlendi. Bu kuruluşlarla fiziki ve çevrim içi istişare toplantıları gerçekleştirildi. Toplantılar neticesinde öneriler, politikalar, mevzuat ve düzenlemeler, kurumlar, mekanizmalar ve süreçler, insanlar, teknoloji ve altyapı ve ortaklıklar olmak üzere 5 ana eksende şekillendi.

Çalışmalar sonucu Türkiye'nin ulusal düzeyde gerçekleştireceği veri odaklı dijital dönüşümü destekleyecek "Ulusal Veri Stratejisi"nin hazırlık çalışmaları kapsamında hazırlanan "Türkiye İçin Veri Yönetişimi Çerçevesi Öneri Raporu" yayınlandı.

Yapay zeka veri yönetişimi ihtiyaçları masada

Ulusal Veri Stratejisi hazırlıkları, ülkenin öncelikli ihtiyaçları ve uluslararası eğilimler dikkate alınarak devam ediyor. Bu kapsamda açık devlet verisi, veri yerelleştirme ve ulusal veri sözlüğüne yönelik mevzuat çalışmaları da eş zamanlı devam ediyor. Ulusal Veri Yönetişimi Çalışma Grubunun katkılarıyla ileri analitik ve yapay zeka veri yönetişimi ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı ihtiyaç analizi ve öneri raporu hazırlanıyor.

Tüm paydaşların katkıları ve görüş alma süreci sonrasında nihai taslak hale gelecek Ulusal Veri Stratejisi'nin ulusal politikalar doğrultusunda 2025 yılı başında tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Dijital Dönüşüm, Türkiye, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye İçin Veri Yönetişimi Çerçevesi Öneri Raporu Yayınlandı - Son Dakika

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