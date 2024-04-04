Türkiye İçin Veri Yönetişimi Çerçevesi Öneri Raporu Yayınlandı

Türkiye'nin veri odaklı dijital dönüşümünü sağlamaya yönelik "Ulusal Veri Stratejisi" için çalışmalar hızlanırken Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle "Türkiye İçin Veri Yönetişimi Çerçevesi Öneri Raporu" hazırladı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, veri yönetişimi ve yönetimi, verinin paylaşılması, kullanılması, korunması ve mahremiyeti gibi konularda kapsamlı ulusal stratejiyi belirlemeyi ve ilgili eylem planlarını geliştirmeyi amaçlayan, Türkiye'nin ulusal düzeyde gerçekleştireceği veri odaklı dijital dönüşümü destekleyecek "Ulusal Veri Stratejisi" için hazırlık çalışmalarına odaklanıldı.
Orta Vadeli Program (2024-2026) ile On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) kapsamında Ulusal Veri Stratejisi ve Eylem Planı'nın hazırlanması ile kamu kurumlarında veri yönetişiminin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda yapılıyor.
Bu kapsamda, Ofis ve UNDP işbirliğiyle Türkiye'de veri erişimini, kullanımını ve paylaşımını tanımlayacak bir yönetişim çerçevesi oluşturulmasına ilişkin Nisan 2023'te başlatılan "Türkiye İçin Veri Yönetişimi Çerçevesi Öneri Raporu" çalışması, strateji çalışmalarına altyapı oluşturması amacıyla atılan ilk adım oldu.
Uluslararası organizasyonlar da incelendi
Raporun hazırlanması sürecinde UNDP tarafından iyi uygulama örnekleri bağlamında ülke incelemeleri yapıldı ve Birleşmiş Milletler, OECD, AB, Dünya Bankası, ASEAN gibi uluslararası organizasyonlar da araştırmalara dahil edildi. Türkiye'nin ihtiyaçlarını belirlemek adına 31 kamu kurum ve kuruluşu, 5 sivil toplum kuruluşu, 4 özel sektör ve 3 üniversite süreçte görev üstlendi. Bu kuruluşlarla fiziki ve çevrim içi istişare toplantıları gerçekleştirildi. Toplantılar neticesinde öneriler, politikalar, mevzuat ve düzenlemeler, kurumlar, mekanizmalar ve süreçler, insanlar, teknoloji ve altyapı ve ortaklıklar olmak üzere 5 ana eksende şekillendi.
Çalışmalar sonucu Türkiye'nin ulusal düzeyde gerçekleştireceği veri odaklı dijital dönüşümü destekleyecek "Ulusal Veri Stratejisi"nin hazırlık çalışmaları kapsamında hazırlanan "Türkiye İçin Veri Yönetişimi Çerçevesi Öneri Raporu" yayınlandı.
Yapay zeka veri yönetişimi ihtiyaçları masada
Ulusal Veri Stratejisi hazırlıkları, ülkenin öncelikli ihtiyaçları ve uluslararası eğilimler dikkate alınarak devam ediyor. Bu kapsamda açık devlet verisi, veri yerelleştirme ve ulusal veri sözlüğüne yönelik mevzuat çalışmaları da eş zamanlı devam ediyor. Ulusal Veri Yönetişimi Çalışma Grubunun katkılarıyla ileri analitik ve yapay zeka veri yönetişimi ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı ihtiyaç analizi ve öneri raporu hazırlanıyor.
Tüm paydaşların katkıları ve görüş alma süreci sonrasında nihai taslak hale gelecek Ulusal Veri Stratejisi'nin ulusal politikalar doğrultusunda 2025 yılı başında tamamlanması hedefleniyor.
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Kaynakların sınırlı olduğu ve gıda endüstrisinin çevresel etkisinin artmaya devam ettiği gerçeği göz önünde bulundurularak yeni gıdaların yavaş yavaş süpermarket raflarında yerini alacağı düşünülüyor. Dr. Öğretim Üyesi Ayla Ünver Alçay, yetersiz beslenme sorununa çözüm bulmak için yosunlar, tek hücre proteini, yabani tahıllar ve sahte tahıllar gibi yeni gıda seçeneklerinin araştırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, kaktüsler, nanogıdalar ve bitki bazlı sütlerin de beslenmede yaygın olarak kullanılabileceği ifade edildi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,84 artışla 9.110,66 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 164,86 puan arttı. Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,19, hizmetler endeksi yüzde 1,25, mali endeks yüzde 2,00, sanayi endeksi yüzde 1,70 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 293 dolar olarak belirlendi.
Eskişehir'de havaların ısınması ve yazın gelmesiyle birlikte badem fiyatları da yükseldi. Badem kilosu 200 liraya satılıyor. Badem satıcısı Kaan Sever, bademe olan talepten memnun olduklarını belirtti ve bir saat içinde arabadaki bademin yarısını sattıklarını söyledi. Bademlerin kilo ile veya tadımlık olarak kese kağıdında verildiğini belirten Sever, bademlerin piyasaya girişiyle birlikte yoğun bir satış dönemi yaşandığını ifade etti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,84 değer kazanarak 9.110,66 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi yüzde 2,89 değer kazandı. Madencilik sektörü en çok kazandıran, ulaştırma sektörü ise en çok gerileyen oldu. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 299,5 baz puana indi. Analistler, küresel pay piyasalarında Fed'in faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliklerin etkisinin sürdüğünü belirtti.
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