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İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi aralıkta 53,9 oldu - Son Dakika

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi aralıkta 53,9 oldu

10.01.2022 10:13
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi aralıkta 53,9 oldu

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, aralıkta 53,9 oldu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, aralıkta 53,9 oldu.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Aralık 2021 dönemi sonuçları açıklandı.

Buna göre, endekste eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Aralıkta 53,9 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ihracat ikliminde güçlenmenin sağlıklı bir şekilde sürdüğüne işaret etti. Bu gerçekleşmeyle birlikte mevcut iyileşme trendi 11 aya ulaşmış oldu. Kovid-19 salgınının Omicron varyantının ortaya çıkması ve buna bağlı olarak ana ihracat pazarlarında yaşanan aksamalar nedeniyle talep koşullarındaki iyileşme son 10 ayın en ılımlı düzeyinde gerçekleşti. Endeks, kasımda kaydedilen 55,1 değerinin altında kaldı ve geçen yılın şubat ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ABD'de keskin artış sürerken, Avrupa'da Omicron büyümeyi yavaşlattı

Türk imalatçıları için önemli dış pazarlardan biri olan ve toplam ihracattan yüzde 6 pay alan ABD, aralık ayında talepteki büyümenin önemli bir kaynağı olmayı sürdürdü. Ülkede ekonomik aktivite keskin bir şekilde artmaya devam etti ve kasım ayına göre gerçekleşen ivme kaybı çok ılımlı seviyede kaldı. Buna karşılık Avrupa'da genel olarak Kovid-19 salgını ve Omicron varyantının ortaya çıkışı aralık ayında ekonomik aktiviteyi olumsuz etkiledi ve büyümede yavaşlama sinyalleri belirginleşti.

Almanya'da 17 ay süren genişleme döneminin ardından üretimin hafif bir düşüş göstermesi dikkati çekti. Türk imalatçıların en büyük ikinci ihracat pazarı olan Birleşik Krallık'ta ekonomik büyüme belirgin bir şekilde yavaşlayarak son 10 aydır devam eden artış sürecinin en düşük hızında gerçekleşti. İtalya, Fransa, İspanya, Hollanda ve İrlanda'da da ekonomik aktivitenin daha yavaş arttığı gözlendi. Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülke olan ve Türk imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde 1'in altında bulanan Güney Afrika'da ekonomik aktivite daraldı. Orta ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinde ise daha olumlu gelişmeler izlendi. Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde büyüme hızlanırken, Rusya'da ekonomik aktivite 2 aylık daralmanın ardından ılımlı artış kaydetti.

Orta Doğu'da bazı ülkelerde güçlü büyüme sürdü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın da aralarında yer aldığı bazı Orta Doğu ülkelerinde yine güçlü büyüme gözlendi. BAE'de 2,5 yıla yakın bir dönemin en yüksek üretim artışı gerçekleşti. Ancak bölgedeki diğer ülkeler zorlanmaya devam etti. Mısır ve Lübnan'da ekonomik aktivite daralma eğilimini sürdürdü. Geçen yılın başlarında Asya ekonomilerinde aksamalara yol açan Delta varyantının etkileri azalmaya devam etti ve bu ülkeler yılın sonunda genel olarak olumlu bir performans sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Küresel ekonomi 2021 yılını ne yazık ki bilindik bir görünüm altında tamamladı ve Kovid-19 salgınının ekonomik trendler üzerindeki belirleyiciliği devam etti. Omicron varyantı, baskın hale geldiği ülkelerde iktisadi faaliyetleri aksatıcı rol oynadı. 2022'nin başı itibarıyla varyantın dünyanın başka bölgelerine de yayılma olasılığı, büyüme açısından önemli bir risk oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, İhracat, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi aralıkta 53,9 oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi aralıkta 53,9 oldu - Son Dakika
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