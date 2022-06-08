İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi mayısta 53,2 oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi mayısta 53,2 oldu

08.06.2022 10:25
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi mayısta 53,2 oldu

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi mayısta 53,2 olarak kaydedildi.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi mayısta 53,2 olarak kaydedildi.

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Mayıs 2022 dönemi sonuçları açıklandı.

Buna göre, endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, mayısta 53,2 olarak kaydedilerek ihracat pazarlarının talep koşullarındaki iyileşme eğiliminin 16 aya ulaştığına işaret etti. Bununla birlikte endeks nisan ayındaki 54,4'lük seviyesine göre düşüş gösterdi ve böylece iyileşme hızı ocak ayından beri en düşük seviyede ölçüldü.

Türk imalatçılarının en büyük dört ihracat pazarı olan Almanya, Birleşik Krallık, ABD ve İtalya'da büyümenin hız kesmesi dikkati çekti. Mayıs ayında özellikle Birleşik Krallık'ta büyüme keskin şekilde yavaşlayarak son 15 ayın en düşük hızında gerçekleşti. Büyüme ABD'de de bir önceki aya göre önemli ölçüde ivme kaybetti. Buna karşılık İspanya ve Fransa'da iktisadi faaliyetin güçlü artış eğilimini koruması anketin olumlu gelişmeleri arasında yer aldı. Bu iyileşme özellikle hizmet sektörü talebinde Kovid sonrası yaşanan toparlanmadan kaynaklandı.

Orta Doğu ihracat iklimini destekledi, en belirgin yavaşlama Çin'de oldu

Mayısta Orta Doğu bölgesi ihracat iklimini önemli ölçüde destekledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde petrol dışı ekonomik aktivite keskin bir artış kaydetti ve bu artış yıl başından en yüksek hızda gerçekleşti.

Anket kapsamında takip edilen ülkeler içerisinde en güçlü büyüme Katar'da ölçüldü. Buna karşılık Mısır ve Lübnan'da üretim eğilimleri zayıf seyrini sürdürdü. Ukrayna'daki savaş Avrupa'nın bazı bölgelerinde ekonomik aktiviteyi etkilemeye devam etti. Rusya'da üretim üst üste üçüncü ay daraldı ancak bu daralma söz konusu dönemin en ılımlı düzeyinde gerçekleşti.

Polonya'nın imalat sanayi üretiminde ise son iki yılın en sert düşüşü gerçekleşti. Üretimde en belirgin yavaşlama, Kovid-19 kısıtlamalarının şirket faaliyetlerini sınırlamaya devam ettiği Çin'de kaydedildi. Üretimde üç aydır devam eden daralma mayısta da keskin bir hızda gerçekleşti. Çin'deki sorunların diğer bölge ekonomilerini de etkilediği gözlendi. Tayvan, Güney Kore ve Malezya'da ekonomik aktivite düşüş gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Son PMI verileri, Türk imalat sektörünün bazı önemli ihracat pazarlarında büyümenin yavaşladığına ilişkin endişe verici sinyaller içeriyor. Yüksek fiyat baskılarının talebi sınırlayıcı rolü göz önüne alındığında, firmaların önümüzdeki aylarda siparişleri güvence altına alabilmek için güçlü bir şekilde rekabet edebilmenin yollarını arayacakları görülüyor." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Türkiye İmsad: Dış Ticaret Endeksi Nisan Ayında 3,26 Milyar Dolar Değerinde İhracata Ulaştı Türkiye İmsad: Dış Ticaret Endeksi Nisan Ayında 3,26 Milyar Dolar Değerinde İhracata Ulaştı MTSO Başkanı Sadıkoğlu'dan İSO 500'de başarı olan firmaya plaket MTSO Başkanı Sadıkoğlu'dan İSO 500'de başarı olan firmaya plaket Ticaret Bakanı Muş, sağlık ihracatına yönelik destekleri ve 'Heal in Türkiye' portalını tanıttı (2) Ticaret Bakanı Muş, sağlık ihracatına yönelik destekleri ve 'Heal in Türkiye' portalını tanıttı (2)
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi mayısta 53,2 oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:23 Güne yükselişin sürdürerek başlayan Dolar 17 TL'yi aşarken gram altın da 1000 TL'nin üstüne çıktı
10:17 Doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e gelen tepkiler çığ gibi büyüyor
10:12 Antartika buz sahanlığında araştırma yapan bilim insanları dünyanın gizli bölmesini keşfetti! Alt katmana indiler...
09:55 Duştaki kadını dikizleyen ve banyo camını zorlayan sapık yakalanınca yalvardı: Vallahi aklım başımda değil, abi ne olur polise verme
09:42 İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından isyan etti: Ailemin içine ettiler, hakkımı helal etmiyorum!
09:24 İstanbul'da kan donduran olay! 8.sınıf öğrencisi, evlerinin banyosunda asılı halde bulundu
09:21 Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması: Acun abiyle görüştüm ama İngiltere 2.Ligi'nin temposunu kaldıramayacağımı söyledim
09:05 Dizisi final yapan Cansu Dere'den tatilde bikinili pozlar
08:49 Güldür Güldür ekibi şimdi de altılı masa liderlerini taklit etti
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine: Evet, dar gelirliler sıkıntıda, bunu inkar edecek değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 10:39:13. #1.12#
SON DAKİKA: İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi mayısta 53,2 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement