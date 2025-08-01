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Ekonomi

Türkiye İhracatında Rekor Artış

01.08.2025 11:15
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Türkiye'nin 2025 ilk 6 ay ihracatı, bir önceki yıla göre %4.1 artarak 131,4 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin yılın ilk 6 ayındaki ihracatı, dış ticarete konu 97 faslın 58'inde artış gösterdi.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı 2025 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artarak 131 milyar 408 milyon dolara ulaştı.

Bu dönemde ihracat 97 faslın 58'inde artarken, ihracatta son yıllarda Cumhuriyet tarihinin rekorları kırıldı, elde edilen başarıda öncü sektörlerin performansları önemli rol oynadı.

Silah ve mühimmat ihracatındaki artış dikkati çekti

Yılın ilk 6 ayında ihracatın en çok artış gösterdiği fasıl, "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" faslı oldu. Söz konusu ürünlerin ihracatında 2 milyar dolarlık artış kaydedildi.

Motorlu kara taşıtları faslını, 1,3 milyar dolarlık artışla "kıymetli veya yarı kıymetli taşlar" faslı takip etti.

Ocak-haziran döneminde "silahlar ve mühimmat" faslındaki artış ise dikkati çekti. Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde gösterdiği ilerlemenin ihracat rakamlarına yansıdığı görüldü.

Buna göre yılın ilk ayında "silahlar ve mühimmat" faslındaki ihracat 1,5 milyar doları aşarken geçen yıla göre 735,3 milyon dolarlık ihracat artışı gerçekleşti. Böylece söz konusu alandaki ihracat yaklaşık 2 katına çıktı.

"Elektrikli makina ve cihazlar" ile "demir ve çelik" fasılları da ocak-haziran döneminde ihracatın artış gösterdiği diğer alanlar olarak sıralandı.

Geçen yılın ilk altı ayına göre ihracatın en çok artış gösterdiği 5 fasıl ve verileri şöyle:

(BİN DOLAR)2024 İHRACAT2025 İHRACATARTIŞ MİKTARI
Motorlu kara taşıtları15.477.53517.481.1172.003.582
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar5.679.4697.021.9771.342.508
Silahlar ve mühimmat815.9301.551.225735.295
Elektrikli makina ve cihazlar7.725.1458.312.339587.194
Demir ve çelik5.014.2155.483.406469.191

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye İhracatında Rekor Artış - Son Dakika

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