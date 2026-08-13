Türkiye ile Filipinler Arasında Havacılık Mutabakatı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye ile Filipinler arasında hava ulaştırması alanındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı SHGM tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Filipinler Sivil Havacılık Otoritesi ile İstanbul'da ulaştırma müzakerelerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda iki ülke arasındaki hava bağlantılarının geliştirilmesine yönelik görüşmelerin yapıldığı bildirilen açıklamada, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek ile Filipinler Ulaştırma Bakanı Giovanni Lopez arasında bir mutabakat zaptının imzalandığı aktarıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yeni mutabakat zaptı ile halihazırda İstanbul-Manila hattında haftalık 7 frekans olarak gerçekleştirilen tarifeli yolcu seferlerine, 7 ilave frekans hakkı sağlanarak haftalık sefer sayısının 14 frekansa çıkarılmasının önü açılmıştır. Bunun yanı sıra İstanbul ve Manila dışındaki noktalar arasında gerçekleştirilecek seferlerde sınırsız frekans hakkı tanınarak iki ülke arasındaki hava ulaşım ağının yeni destinasyonlarla geliştirilmesine yönelik önemli esneklik sağlanmıştır. Ayrıca, kabotaj hakkı kullanılmaması kaydıyla hava yolu işletmelerine co-terminalisasyon kapsamında operasyon gerçekleştirme imkanı tanınmıştır."

"Mutabakatın iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmesi bekleniyor"

Varılan mutabakatın, Türkiye ile Filipinler arasındaki yolcu taşımacılığının geliştirilmesine katkı sunacağı ifade edilen açıklamada, iki ülke arasındaki turizm, ticaret ve ekonomi alanlarındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin ve hava bağlantılarının çeşitlendirilmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, tarafların, gelişen pazar koşulları ve artan yolcu talebi doğrultusunda ilerleyen dönemde yeniden bir araya geleceğine işaret edildi.

İki ülke arasındaki trafik haklarının kademeli artırılmasına yönelik görüşmelerin sürdürülmesi konusunda da ortak irade ortaya konulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin küresel hava ulaşım ağındaki konumunu güçlendirmek, Türk hava taşıyıcılarının uluslararası pazarlara erişim imkanlarını artırmak ve ülkemizin dünyanın farklı bölgeleriyle hava bağlantılarını geliştirmek amacıyla uluslararası işbirliklerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz."