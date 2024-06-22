Türkiye ile Portekiz'in Ekonomik Performansı Karşılaştırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ile Portekiz'in Ekonomik Performansı Karşılaştırıldı

Türkiye ile Portekiz\'in Ekonomik Performansı Karşılaştırıldı

EURO 2024 grup mücadelesinde bu akşam karşı karşıya gelecek Türkiye ile Portekiz'in ekonomik verileri incelendi. Türkiye, gayrisafi yurt içi hasılasında Portekiz'in 4 katı büyüklüğe sahip olsa da kişi başı gelir ve enflasyon konularında Portekiz'in daha iyi durumda olduğu görüldü. İkili ticaret hacmi, ihracat ve ithalat verileri de karşılaştırıldı.

22.06.2024 09:26
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EURO 2024 grup mücadelesinde bu akşam karşı karşıya gelecek Türkiye ile Portekiz'in ekonomine ilişkin veriler, büyüme performansları dikkat çekiyor. Türkiye, gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) Portekiz'in 4 katı ancak kişi başı gelir ve enflasyonda Portekiz'in iyi durumda olduğu görüldü.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bu akşam Türkiye ile Portekiz F Grubu müsabakasında karşılıyor. Almanya'nın Dortmund şehrinde oynanacak maçta ilk düdük TSİ 19.00'da çalacak. Bugüne kadar 9 kez karşı karşıya geldiğimiz Portekiz'e karşı resmi maçlarda hiç galibiyet elde edemedik.

Bu önemli maç öncesi iki ülkenin makro ekonomisine dair rakamlar karşılaştırıldı. Türkiye ve Portekiz'in ikili ticaret hacmi geçen sene 2,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin yıllık GSYH ve ihracatta Portekiz'den çok yüksek seviyede olduğu görüldü. Kıyı ülkesinin nüfusunun Türkiye'ye göre az olması kişi başı gelirde öne çıkmasını sağlarken enflasyon oranı, Portekiz'in iyi durumda olduğuna işaret ediyor. İkili ticarette Türkiye'nin Portekiz'den yaptığı ithalat 1,5 milyar dolar, söz konusu ülkeye yaptığı ihracat 1,3 milyar dolar seviyesinde.

Türkiye daha fazla ihracat yapsa da dış ticaret açığı Portekiz'den yüksek

Portekiz'in genel ihracatı 2023 yılında 78,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ithalatı 109,1 milyar dolar oldu. Türkiye, 256 milyar dolar ihracat yaparken 362 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Portekiz geçen sene 30,7 milyar dolar dış ticaret açığı verirken Türkiye'nin bu alandaki açığı 106 milyar dolar dolarak hesaplandı.

Türkiye büyümede önde, enflasyonu yüksek

Portekiz ekonomisi 2023'te yıllık yüzde 2,3 büyüme performansı gösterdi. 2023 yılında 255,2 milyar dolar GSYH'ya ulaştı. Ülkenin kişi başına düşen milli geliri 21 bin dolar oldu. Türkiye'nin 2023 yıllık büyümesi yüzde 4,5 olarak gerçekleşti. Dolar bazında GSYH 1,1 trilyon olurken kişi başına düşen milli gelir 13 bin 110 dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'nin, Portekiz'in 4 katı GSYH'ya sahip olduğu görüldü.

Yüzölçümü 92 bin 152 kilometrekare olan Portekiz, toprak büyüklüğü olarak bizden 8,5 kat daha küçük. Son sayımlarda Portekiz'in nüfusu ise 10 milyon 223 bin 997 olarak ölçüldü. Türkiye'nin nüfusu ise 86 milyona yaklaşıyor.

Enflasyon rakamlarına bakılırsa Portekiz'de yıllık tüketici fiyat endeksi Mayıs ayında yüzde 3,1 olarak açıklandı. Türkiye'de Mayıs ayında yıllık enflasyon 75,45 seviyesine yükseldi.

Portekiz'in piyasa değeri 1 milyar Euro'yu aştı

Öte yandan futbola yaptıkları yatırımlarla milli takım düzeyinde Portekiz'in piyasa değeri 1 milyar euro'yu aştı. Ülkenin yetiştirdiği birçok furbolcu dünya klasmanında boy gösteriyor ve yüksek bonservis bedelleri elde ediyor. Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Bruno Fernandes gibi isimler Portekiz'in değerini artırıyor. A milli futbol takımımızın piyasa değeri 325 milyon Euro civarında. Türkiye milli takımında Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü gibi isimler öne çıkıyor. - DORTMUND

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye ile Portekiz'in Ekonomik Performansı Karşılaştırıldı - Son Dakika

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