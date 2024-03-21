Türkiye İMSAD Başkanı: Akıllı fabrika ve bina uygulamalarıyla su tüketimi düşürülebilir

Ekonomi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, sanayi ve yapılarda su tüketiminin, akıllı fabrika, akıllı bina, akıllı şehir uygulamalarıyla çok daha düşük seviyelere çekilebileceğini kaydetti.

Dernek açıklamasına göre, Birleşmiş Milletler'in (BM) 1993'te ilan ettiği ve her yıl 22 Mart'ta kutlanan Dünya Su Günü, bu yıl "Barış için Sudan Faydalanmak" temasıyla kutlanıyor.

Tema çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde, suyun kıtlığı, kirliliği ve eşit olmayan erişimi gibi sorunların, toplumlar ve ülkeler arasındaki gerilimleri tırmandırabileceğine vurgu yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Küçükoğlu suyun sınırlı bir kaynak olduğu konusunda farkındalık yaratılması gerektiğini, Türkiye'de bilinçsiz su kullanımlarının giderek arttığını, iklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedilir olduğuna dikkati çekti.

Küçükoğlu, "Kişi başına düşen tatlı su miktarı 10 bin metreküpten fazla olan ülkeler su zengini kabul edilirken ne yazık ki son 60 sene içerisinde Türkiye'de kişi başına düşen tatlı su miktarı dörtte birine inerek yaklaşık 1300 metreküpe düşmüş durumda. Bu çok ciddi bir oran. Sanayi ve yapılarda su tüketimini, akıllı fabrika, akıllı bina, akıllı şehir uygulamaları ile çok daha düşük seviyelere çekebiliriz. Bu noktada hiçbir suyun atık olmadığını ve suların da geri kazanılabileceği bilincini toplumumuzda yerleştirmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin su stresi yaşayan ülkelerden biri olduğunu anımsatan Küçükoğlu, gelecek için tedirginlik oluşturan bu durumun önüne geçebilmesi için su kaynaklarının doğru ve bilinçli kullanılmasının gerektiğinin altını çizdi.

Küçükoğlu, "Çölleşme etkisi de yaşanan ülkemizde mevcut su kaynaklarımızı korumak büyük önem arz ediyor. Ayrıca yeni üretim teknolojilerinin katkısıyla tarımda, sanayide ve sosyal yaşamda su tüketimini azaltmak ve konutlardaki kullanımda su israfını önlemek için toplumsal bir bilinç oluşturmalıyız." ifadesini kullandı.

"Su bütünsel olarak ele alınmalı"

Tayfun Küçükoğlu, inşaat sektöründe suyun verimli kullanılması için neler yapılması gerektiğine ilişkin şunları kaydetti:

"Öncelikle su bütünsel olarak ele alınmalıdır ve bu noktada su verimliliği, iç ve dış mekanda kullanımı, özel kullanımlar ve ölçümleme göz ardı edilmemelidir. Binalar için su kullanımının ölçümü yapılırken, soğutma kuleleri, armatürler, proses suyu ve sulama da dahil olmak üzere bir bina ile ilgili tüm su kaynakları göz önünde tutulmalıdır. Ancak bu şekilde projelerde su tasarrufu için gereken fırsatları belirleyebilir ve su kullanımını izleyip kontrol edilmesini sağlayabiliriz. Ayrıca su kıtlığını hafifletmemizin öncelikli şartlarından biri, ormanlar, dağlar, sulak alanlar ve nehirler gibi suyla bağlantılı eko-sistemleri korumak ve tahrip olan alanları eski haline getirmektir."

"Barış için Sudan Faydalanmak" temasına da değinen Küçükoğlu, gerek bölge gerekse dünyanın türlü gerilimlere ve savaşlara sahne olduğunu aktardı.

Küçükoğlu, "Bu savaşların kökenini, çoğunlukla kısıtlı olan kaynakları paylaşmama durumu oluşturuyor. Su gibi hayati bir kaynağın, tüm insanlık için adil ve eşit bir şekilde yönetilememesi savaşlara ve anlaşmazlıklara davet çıkaracaktır. Fakat öte yandan suyu korumak ve adil paylaşmak için sergilenecek ortak tutum ve çaba, insanlığın barış içinde yaşama bilincine büyük katkı sağlayacaktır. O yüzden insan olarak da toplum olarak da yaşamımızı sürdürmenin baş şartı, suya dair ortak bilincimizi geliştirmektir." ifadelerini kullandı.