Türkiye-Irak Ekonomik İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika
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Türkiye-Irak Ekonomik İlişkileri Gelişiyor

14.06.2026 16:22
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Ticaret Bakanı Bolat, Iraklı mevkidaşı ile işbirliğini artırmak için görüşme gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak Ticaret Bakanı olarak atanan Mustafa Nizar Al-Ani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere ulaştırma, lojistik, müteahhitlik, sanayi, gümrük ve ticaret alanlarında yürütülen işbirliğinin daha ileri seviyelere taşınması için çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, dost ve komşu ülke Irak'ta yeni kurulan hükümette Ticaret Bakanı olarak atanan Mustafa Nizar Al-Ani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydetti.

Mevkidaşını tebrik ettiğini aktaran Bolat, "Görüşmede, yeni kurulan Irak hükümetine başarı dileklerimi iletirken Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi, ikili ticaret hacmimizin en kısa sürede yeniden 20 milyar doların üzerine çıkarılması, yatırımlar ve müteahhitlik projeleri imkanlarının güçlendirilmesi, özel sektörlerimiz arasındaki ticaret ve ortaklık işbirliğinin teşvik edilmesi konularını ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Türkiye ile Irak arasında köklü tarihi bağlara dayanan güçlü ilişkilerin görüşmede vurgulandığını bildirerek, Körfez bölgesinde 3,5 aydır yaşanan gelişmelerin, hem ikili ilişkilerin önemini hem de Türkiye ile Irak arasındaki petrol boru hattının stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Bakan Bolat, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere ulaştırma, lojistik, müteahhitlik, sanayi, gümrük ve ticaret alanlarında yürütülen işbirliğinin daha ileri seviyelere taşınması için çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldık. Irak ile daha kapsamlı görüşmeler gerçekleştirmek üzere kısa zaman içerisinde ülkemizde yapılacak JETCO toplantısına Iraklı mevkidaşımı ve heyetini davet ettim."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Politika, Ekonomi, Türkiye, Irak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Irak Ekonomik İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika

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