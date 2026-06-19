Türkiye-İtalya Ticaret Hedefi 40 Milyar Dolar - Son Dakika
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Türkiye-İtalya Ticaret Hedefi 40 Milyar Dolar

19.06.2026 21:58
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Bakan Bolat, Türkiye-İtalya ticaret hacminin 30 milyar dolar olduğunu ve hedefin 40 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen Türkiye- İtalya Business Forum'da konuştu. Bolat, "Türkiye-İtalya ikili ticaret hacmi 30 milyar dolar, 40 milyar dolar olan hedefimize ulaşacağız. İki ülke arasındaki ekonomik işbirliği güçleniyor" dedi.

Türkiye-İtalya Business Forum'un kapanış etkinliği; İtalyan Kredi Ajansı (SACE), İtalyan Ticaret Ajansı (ICE), İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu ile Türk iş insanlarının katılımıyla Beyoğlu'ndaki Venedik Sarayı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Bakan Bolat, Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bolat, toplantının Türkiye-İtalya ilişkileri açısından son derece umut verici bir dönemde gerçekleştirildiğini belirtti. Bolat, "İki ülke arasındaki karşılıklı güven, birbirini tamamlayan sanayi yetenekleri ve uzun yıllara dayanan işbirliği geleneği üzerine inşa edilmiştir. Türk-İtalyan ilişkileri her zaman dostluk ve ortaklık temelinde ilerlemektedir" dedi.

"Türkiye-İtalya ticaret hacmi hedefi 40 milyar dolar"

Bakan Bolat, Türkiye'de onlarca yıldır faaliyet gösteren 1600'den fazla İtalyan şirketinin bulunduğunu hatırlatarak Osmanlı döneminden bu yana faaliyet gösteren İtalyan şirketlerinin bile görülebileceğini söyledi. Bolat, "Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ticaret hacmi bugün yaklaşık 30 milyar dolar seviyesindedir. Almanya'nın ardından İtalya, Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biridir. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yaptığı dış ticaretin yaklaşık 7'de biri Türkiye-İtalya ticaretinden oluşmaktadır. Bu nedenle bu ilişki büyük önem taşımaktadır. Liderlerimiz de orta vadede en geç yıllık 40 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması hedefini belirledi. Umuyorum ki bizler, İtalya'daki muhataplarımız ve her iki ülkenin özel sektörleri el ele çalışarak iddialı ama son derece ulaşılabilir olan 40 milyar dolarlık hedefi gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de İtalyan şirketlerinin yatırımları 3,5 milyar dolara yaklaşmıştır"

İki ülke arasında ekonomi ve yatırımlar alanında imzalanan anlaşmalardan da bahseden Bolat, "Türk ve İtalyan iş dünyası ile sanayisi artık birbirinden ayrı düşünülemez durumdadır. Çünkü birlikte çalışıyor, işbirliği yapıyor, birbirleri için parçalar üretiyor ve bu parçaları gerek İtalya'da gerekse Türkiye'de büyük ölçekli üretim süreçlerinde bir araya getiriyorlar. Türkiye'de faaliyet gösteren 1600'den fazla İtalyan şirketinin ülkemizdeki toplam yatırımları 3,5 milyar dolara yaklaşmıştır. Bu İtalyan şirketleri altyapı, inşaat, enerji, otomotiv, finans, makine, ilaç ve kozmetik başta olmak üzere çok geniş bir yelpazede değerli katkılar sağlamıştır. Türk şirketleri de özellikle lojistik, taşımacılık, liman işletmeciliği, otomotiv, sağlık hizmetleri, kimya, tekstil ve konaklama sektörlerinde İtalya'daki varlıklarını giderek artırmaktadır" diye konuştu.

Türk müteahhitlik firmalarının, İtalya'da toplam değeri 80 milyon dolar olan 8 projeyi hayata geçirdiğini belirten Bolat, "Özellikle SACE'nin büyük desteğiyle, müteahhitlik sektöründe üçüncü ülkelerde de çok önemli ortak projeler gerçekleştirilmektedir. Türk müteahhitlik sektörü bugüne kadar dünyanın 138 ülkesinde 13 bine yakın proje üstlendi ve bu projelerin toplam değeri 562 milyar dolara ulaştı. Türk müteahhitler SACE, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Dünya Bankası ve dünyanın çeşitli finans kuruluşlarından geniş kapsamlı finansman sağlayabilmektedir" diye konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatının son 23 yılda 40 kat artarak 10 milyar doların üzerine çıktığını ifade eden Bolat, Baykar'ın Piaggio ve Leonardo ile kurduğu ortaklıkların Avrupa'nın savunma kabiliyetlerini güçlendireceğini ve güvenliğine yönelik savunma programlarının başarıyla ilerlemesine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Gümrük Birliği anlaşmasının Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkilere sunduğu katkılara da değinen Bolat, "Avrupalı dostlarımızın ve ortaklarımızın Türkiye'yi 'Made in EU' projesinin dışında bırakacak yanlış bir karar almamalarını ümit ediyoruz. Böyle bir karar, değer zincirleri bakımından birbirine son derece sıkı şekilde bağlı ve entegre olan Türk ve İtalyan sanayileri ile genel olarak Avrupa ve Türk sanayileri açısından ciddi olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu gerçeği dikkate almayan herhangi bir siyasi karar, hem Avrupa ekonomilerine ve sanayilerine hem de Türk ekonomisine zarar verebilir. AB'de sağduyunun galip geleceğine ve Türkiye'nin 'Made in EU' projesi kapsamında değerlendirileceğine inanıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika, Türkiye, Ekonomi, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-İtalya Ticaret Hedefi 40 Milyar Dolar - Son Dakika

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