Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,32 - Son Dakika
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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,32

20.04.2022 14:11
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,32

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu'nu 9,32 olarak açıkladı.

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu'nu 9,32 olarak açıkladı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası açıklamasına göre, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet gösteren SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri, bankanın derecelendirme notunu açıkladı.

Sürdürülebilirlik odağında organizasyonel yapısını geliştiren, kurumsal ve etik değerlere bağlı hareket eden banka, ilk kez yaptırdığı derecelendirmede 10 üzerinden 9,32 gibi yüksek bir not alarak çalışmalarını SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ile paralel olarak sürdürdüğünü kanıtladı.

Rapor, pay ve menfaat sahiplerinin haklarının en adil şekilde gözetildiğini, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerinin en üst düzeyde olduğuna dikkati çekerken, bankanın yönetim kurulunun yapı ve işleyişinin de en iyi uygulama kategorisinde yer aldığını ortaya koyuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde güçlü yönetim yaklaşımını benimsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyici rolümüzün farkında olarak tüm çalışmalarımıza yön veriyoruz. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumun sağlanmasına verdiğimiz önemi açısından da ilk kez yaptırdığımız derecelendirme sonunda aldığımız bu yüksek notun anlamı büyük. Kurumsal Yönetim ilke ve prensipleri ışığında kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye ve iyileştirmeye devam ederek, Bankamızı her alanda geleceğe taşıma hedefimize devam edeceğiz."

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Yatırım, Türkiye, Banka, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,32 - Son Dakika


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