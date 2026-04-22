Türkiye-Kosova Ticaret Hacmi 1 Milyar Dolar

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye ile Kosova arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Resmi programı kapsamında Kosova'nın başkenti Priştine'de bulunan Bolat, beraberindeki heyetle Kosova hükümet binasına geldi.

Bakan Bolat, Kosova Sanayi, Girişimcilik, Ticaret ve İnovasyon Bakanı Mimoza Kusari-Lila tarafından karşılandı. İki ülke heyetleri toplantı yaptı.

Görüşmenin ardından Bolat ve Kusari Lila, hükümet binasında iki ülkeden iş insanlarının katılımıyla düzenlenen Türkiye-Kosova İş Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

"Türkiye ile Kosova arasında mükemmel siyasi ve diplomatik ilişkiler bulunuyor"

Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, Kusari Lila ile görüşmesi sırasında birçok konuyu ele aldıklarını ve iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının iyi işlediği konusunda mutabık kaldıklarını belirterek "(Türkiye ile Kosova arasındaki) yıllık ticaret hacmi yaklaşık yılda 1 milyar dolara ulaşmış durumda. Kosova'nın hizmet sektöründe de rekabet avantajı bulunmaktadır. Bu nedenle iki yıl önce bir anlaşma imzalayarak kararlaştırdığımız Türkiye ile Kosova arasında Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) toplantısının, inşallah bu yılın sonuna kadar toplanmasına karar verdik ve orada serbest ticaret anlaşmamızı hizmetler sektörünü de kapsayacak şekilde genişletmeyi görüşeceğiz." diye konuştu.

Bolat, bir protokol imzalayarak serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesine yönelik resmi müzakerelerin başlatılması için resmi görüşmeleri başlatmayı umduğunu ifade etti.

Kosova'da finansal hizmetler, bankacılık sistemleri, enerji dağıtımı, havaalanı işletmeciliği ve bazı küçük ya da orta ölçekli üretim yatırımları alanlarında çok sayıda Türk yatırımı bulunduğuna dikkati çeken Bolat, "Türk tarafı olarak, Kosova hükümetinin organize sanayi bölgeleri veya teknoparklar kurma ve aynı zamanda bir serbest ticaret bölgesi işletme yönündeki yeni programına katkıda bulunacağız." dedi.

Bolat, bu konuda uzmanlık ve bilgi birikimlerini Kosova'yla paylaşmaya hazır olduklarını belirterek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kosova Sanayi, Girişimcilik, Ticaret ve İnovasyon Bakanlığının Kosova'da organize sanayi bölgelerinin kurulması konusunda birlikte çalışmaları için köprü olacaklarını vurguladı.

Türk müteahhitlerinin son 50 yılda yaklaşık 560 milyar dolarlık proje stoku ile dünyanın yaklaşık 140 ülkesinde gerçekleştirdikleri başarılı faaliyetlerle dünya çapında tanındığını dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip) Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda bu rakam dünya genelindeki müteahhitlik projelerinde 510 milyar dolar olmuştur. Kosova'da birçok yol, tünel, köprü ve üstyapı projesinde aktif durumda ve Kosova 2030 yılında Akdeniz Oyunlarına ev sahipliği yapacak. Avrupa Birliği'nin (AB) Batı Balkanlar Büyüme Planı kapsamında da AB tarafından tahsis edilen fonlarla gerçekleştirilecek ve inşa edilecek birçok proje bulunmaktadır. Dolayısıyla şirketlerimiz bu projelerin tamamına bilgi ve uzmanlıklarıyla destek vermeye hazırdır. Bunu muhataplarımıza da ifade ettik."

Bolat, Türkiye ile Kosova arasında mükemmel siyasi ve diplomatik ilişkilerin bulunduğunu belirterek Kosova'nın 2008'deki bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin birçok ülkenin Kosova'nın bağımsızlığını tanıması için öncülük ettiğine işaret eden Bolat, şöyle konuştu:

"Türkiye, birçok İslam ülkesinin, hükümetlerin ve Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerinin Kosova Cumhuriyeti'ni tanıması konusunda öncülük etmiştir. Son olarak da Cumhurbaşkanımızın Suriye hükümeti nezdindeki girişimleriyle Suriye, Kosova'yı tanımıştır. İnşallah bu eğilim devam edecektir. Türkiye'nin güçlü ekonomisi, siyasi istikrarı ve güçlü liderliği de Cumhurbaşkanımızın liderliği altında Balkan bölgesi için çok istikrarlı bir ortam sağlamaktadır. Dışişleri Bakanlığımız ile diplomasi kadrolarımız, Balkanlar'daki barışçıl ve istikrarlı dönemin sonsuza kadar sürmesi için çok çalışmaktadır."

"İşbirliğimizin mal ticaretinin ötesine geçerek hizmet ticaretini de kapsayacak biçimde genişletilmesi zorunludur"

Bakan Kusari-Lila da Türkiye ile Kosova arasındaki ticari ilişkilerin olumlu gelişmeler kaydettiğini ve Kosova'nın Türkiye'ye ihracatının artış gösterdiğini ancak daha da iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kusari-Lila, Kosova'nın işlenmemiş veya yarı işlenmiş ürün ihracatından, katma değerli ürünlere ve hizmetlerin artırılmasına geçmesini hedeflediklerini söyledi.

Teknoloji ve bilgi alanında hizmet ticaretindeki artışın olumlu sonuçlar verdiğini ve bunun Kosova'nın insan sermayesi ve yenilikçi sektörler açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu gösterdiğini belirten Kusari-Lila, "Bu nedenle, işbirliğimizin mal ticaretinin ötesine geçerek, modern ekonomik gelişmelere uygun şekilde hizmet ticaretini de kapsayacak biçimde genişletilmesi zorunludur. Bu doğrultuda, Bakan Bolat ile mevcut serbest ticaret anlaşmamıza ek olarak, hizmetlerde serbest ticaret anlaşmasının görüşülmesi, müzakere edilmesi ve onaylanması konusunda da mutabık kaldı." ifadelerini kullandı.

Kosova ile Türkiye arasında serbest ticareti öngören anlaşma 2019'da yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Türkiye, Kosova, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 15:03:35. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.