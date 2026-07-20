Türkiye Kuru Meyve İhracatında Hedef 2 Milyar Dolar

Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ihracatında lider konumda bulunan Türkiye, geçen yıl düşük rekolte nedeniyle kaybettiği ihracat pazarlarını bu sezon yüksek ve kaliteli üretimle yeniden kazanmayı hedefliyor.

Sektör temsilcileri, üretimde normal seviyelere dönüşün hem ihracat miktarını hem de 2 milyar dolarlık ihracat hedefini destekleyeceği görüşünde.

Geçen yıl zirai don ve olumsuz iklim koşulları nedeniyle özellikle kayısıda ciddi üretim kaybı yaşanırken, üzüm ve incirde de hem rekolte hem kalite beklentilerin altında kaldı. Üretimdeki düşüş, ihracat miktarlarına da yansıdı.

Bu yıl ise kış ve ilkbahar yağışlarının olumlu seyretmesi, ürün gelişim döneminde olumsuz hava olaylarının görülmemesi ve mevcut iklim koşulları, üç üründe de uzun yıllar ortalamalarına yakın, kaliteli ve yüksek rekolte beklentisini güçlendirdi.

Sektör temsilcileri, bol ve kaliteli ürün sayesinde son yıllarda arz sıkıntısı nedeniyle farklı ülkelere yönelen alıcıların yeniden Türk ürünlerine yönelebileceğini değerlendiriyor.

Bu sezon Türkiye'nin kuru meyve ihracatının 2 milyar dolara çıkması öngörülüyor.

"Şu an rekolte güzel gözüküyor"

Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Şemsettin Özgür, AA muhabirine, sektörün geçen yıl özellikle zirai don nedeniyle çeşitli zorluklar yaşadığını söyledi.

Bu durumun ihracat miktarlarına da yansıdığını aktaran Özgür, "İhracat miktar olarak düşse bile fiyatların yükselmesinden dolayı aslında yakın değerlerde cirolar elde ettik. Önümüzdeki sezon için düşündüğümüzde rekolte iyi gözüküyor. Tarım ürünlerinde depoya girene kadar hiçbir şeyin garantisi yok. Son ana kadar her şey yaşanabilir ancak şu anda rekolte güzel gözüküyor." dedi.

Özgür, geçen yıl rekolte düşüklüğünden dolayı gelen talepleri karşılayamadıklarını ve bunun üzerine bazı müşterilerinin başka ülkelere yöneldiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"İnşallah bu yıl iyi bir rekolte alırsak mal tedarikinin varlığıyla beraber miktar bazında kaybettiğimiz pazarları tekrar ülkemize getirmek istiyoruz. En yüksek değerlere ürün satıp ülkemize giren döviz girdisini mümkün olduğu kadar artırmak istiyoruz. Üzümde önceki yıllarda 250 bin tonlarda civarında ihracata gidiyordu. En çok yaptığımız seneler 280- 290 bin tonları zorlamıştık. Bu sene 250 bin tonları tekrar getirebilirsek biz bunu başarı sayarız. Çünkü ister istemez üzümde 3 senedir müşterilerin ayağı başka ülkelere alıştı. Biz onları tekrar kendi ülkemize getirip fazla pazar kaybı olmadan tekrar yolumuza devam etmek istiyoruz."

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini hızlandırdıklarının altını çizen Özgür, Türk kuru meyve sektörünün dünyada ilk sırada yer aldığını, başarılı bir altyapısının ve tecrübesinin bulunduğunu, bu yıl 2 milyar dolar civarında ihracat hedeflerinin olduğunu vurguladı.

???????- İhracatçı rekolte fırsatını değerlendirmek istiyor

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Yusuf Gabay ise Türkiye'de tarım açısından olumlu hava koşulları yaşandığını belirtti.

Yüksek yağışların gerçekleştiğine, zirai donun yaşanmadığına ve sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiğine dikkati çeken Gabay, bu sezon güzel ve kaliteli bir ürün beklediklerini dile getirdi.

Gabay, olumlu bir tarımsal sezon geçireceklerine inandıklarını belirterek, "Önemli olan ürünümüzün değerini koruyup yeni pazarlara ürünümüzü tanıtıp ihracat miktarımızı artırmak. Rekolte, bizim, üretici ve ülkemiz için büyük bir fırsat. Şimdi güzel bir mahsul tekrardan rekabetçi olmamızı ve ürünümüzü kaliteli olarak bütün pazarlara sunmamızı sağlayacak. İhracatımızı en azından yüzde 15-20 artırma hedefimiz var." sözlerini sarf etti.