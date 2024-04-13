Ticaret Bakanlığı: Türkiye, küresel lojistik pazarında 11. sırada

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, lojistik ve taşımacılık sektörünün 100 milyar dolarlık pazar büyüklüğüyle küresel lojistik pazarından yüzde 2,5 pay aldığını ve dünya sıralamasında 11. olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin coğrafi avantajını en iyi şekilde değerlendirmek, mal ihracatı ve dış ticareti arttırmak amacıyla lojistik ve taşımacılık sektörüne yönelik faaliyetlere hız kazandırıldığı belirtildi.

Sektörün 100 milyar dolarlık büyüklüğüyle küresel lojistik pazarından yüzde 2,5 pay aldığı ve dünyada 11. sırada yer aldığı ifade edilen açıklamada, sektörün Türkiye'nin toplam hizmet ihracatı içindeki payının yüzde 40 olduğuna ve bunun her geçen yıl arttığı vurgulandı.

Türkiye'nin, Dünya Bankasınca ölçülen Lojistik Performans Endeksi sıralamasında 2018'de 3,15 puan ile 47'inci sıradayken geçen yıl itibarıyla 3,4 puan ile 38'inci sıraya yükseldiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"12. Kalkınma Planı'ndaki hedefimiz 2028'de 25. sıraya yükselmektir. Hizmetler sektörünün en önemli ayaklarından birini oluşturan lojistik ve taşımacılık sektörüne yatırımlarımızdan birisi de Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının (YLDA) Desteklenmesi Projesi'dir. YLDA Projesi ile yalnızca bir merkezin ve unsurlarının desteklenmesinin ötesinde, tedarik zincirinin önemli bir bileşeni olan yurt dışı lojistik ağları baştan sona bir sistem olarak ele alınmaktadır. Ticaret Bakanlığımıza 24 başvuru yapılmış olup, 2'si Amerika, 4'ü Avrupa merkezli toplam 6 projeye onay verilmiştir."

Sektör geçen yıl 40 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Sektördeki yatırımlara da değinilen açıklamada, 5 markanın "markalaşma", 6 markanın ise TURQUALITY programı kapsamında desteklendiğine işaret edildi.

İspanya, Almanya ve Polonya'daki sektörün en önemli fuarlarına geçen yıl Bakanlığın destekleri ve firmaların iştirakleriyle milli katılım gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, 2023'te Bakanlık tarafından sektöre yaklaşık 395 milyon lira destek sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yılda lojistik ve taşımacılık sektörünün 40 milyar dolarlık ihracatla ülke ekonomisine önemli değer kattığı vurgulanarak, dünya ticaretinden daha fazla pay almak ve ülkenin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak amacıyla sektöre yönelik olarak daha önce hiç sağlanmamış yeni destek paketlerinin uygulamaya konulduğu ifade edildi.

Sektörde faaliyet gösteren firmaların ilk kez bu desteklerden faydalanmaya başladığına dikkati çekilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Önümüzdeki dönemde farklı destek kalemleriyle kapsamın daha da genişletilmesi hedeflenmektedir. Sektör ihracatının artarak devam etmesi noktasında, sektör paydaşlarıyla işbirliği içerisinde, 2024'te de stratejik yol haritamız ve destekleme çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."