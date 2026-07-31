Türkiye-Maldivler TTA'sı Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
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Türkiye-Maldivler TTA'sı Yürürlüğe Girdi

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Türkiye ile Maldivler arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması, 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girdi.

Türkiye ile Maldivler arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nın (TTA) 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girmesine yönelik hukuki ve teknik hazırlıklar tamamlandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları ve tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye ile Maldivler arasında ticari ilişkileri yeni bir boyuta taşıyacak TTA'nın 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girmesine yönelik tüm hukuki ve teknik hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

TTA ile iki ülke arasındaki mal ticaretinde pazara giriş, ticarette teknik engeller, sağlık ve bitki sağlığı önlemleri ile menşe kurallarının çerçeveye oturtulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anlaşma kapsamında Türk ihracatçıları, demir-çelik ve demir-çelikten eşya, alüminyum levhalar, elektrikli aksam ve parçalar, buzdolabı, klima, televizyon, deniz araçları, mobilya, plastik eşya, kozmetik, çikolata, şekerleme ve sosis gibi geniş ürün yelpazesinde 404 tarife satırında Maldivler pazarında büyük rekabet avantajı elde etmiştir. Anlaşma uyarınca ülkemizce Maldivler menşeli belirli deniz ürünlerinden oluşan 154 tarife satırında vergi indirimi veya muafiyeti tanınmıştır."

Kaynak: AA

Dış Politika, Ekonomi, Ağustos, Türkiye, Maldiv, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Maldivler TTA'sı Yürürlüğe Girdi - Son Dakika

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