Reeder yeni akıllı cep telefonu modeli "S19 Max Pro"yu TEKNOFEST'te tanıtıyor

Yakın zamanda televizyon üretimine başlayacaklarını anlatan Tolun, "Standımıza çok sayıda ziyaretçi geliyor. İlgiden memnunuz. Her gün ziyaretçiler arasında çekiliş yapıp kazananlara teknolojik ürünlerimizden hediye ediyoruz." diye konuştu.

İnsan kaynakları uzmanı Ata Ayberk Tolun ise firmalarının 2010 yılından bu yana Samsun merkezli olarak tamamen yerli teknolojik aletler ürettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Çarşamba Havalimanı, Türkiye, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

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