Reeder yeni akıllı cep telefonu modeli "S19 Max Pro"yu TEKNOFEST'te tanıtıyor - Son Dakika
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Reeder yeni akıllı cep telefonu modeli "S19 Max Pro"yu TEKNOFEST'te tanıtıyor

03.09.2022 13:04
Reeder yeni akıllı cep telefonu modeli "S19 Max Pro"yu TEKNOFEST'te tanıtıyor

Türkiye merkezli teknoloji firması Reeder, yerli üretim yeni model akıllı cep telefonu "S19 Max Pro"yu TEKNOFEST KARADENİZ'de tanıtıyor.

Türkiye merkezli teknoloji firması Reeder, yerli üretim yeni model akıllı cep telefonu "S19 Max Pro"yu TEKNOFEST KARADENİZ'de tanıtıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Yerli akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar firması Reeder, Samsun'daki fabrikasında üretilen ürünlerini TEKNOFEST'te beğeniye sunuyor.

Reeder iç kalite kontrol ve denetleme uzmanı Ufuk Uzun, AA muhabirine, yerli üretim "S19 Max Pro" cihazlarının tanıtımını 19 Mayıs'ta yaptıkları söyledi.

Cihazın teknik detaylarından bahseden Uzun, "Cihazda, 6 GB RAM, 256 MB dahili depolama alanı, SD kart ve çift sim kart desteği bulunmakta. Ön tarafında 16, arka tarafında ise 48 megapiksellik kamera sunuyoruz." dedi.

İnsan kaynakları uzmanı Ata Ayberk Tolun ise firmalarının 2010 yılından bu yana Samsun merkezli olarak tamamen yerli teknolojik aletler ürettiklerini dile getirdi.

Yakın zamanda televizyon üretimine başlayacaklarını anlatan Tolun, "Standımıza çok sayıda ziyaretçi geliyor. İlgiden memnunuz. Her gün ziyaretçiler arasında çekiliş yapıp kazananlara teknolojik ürünlerimizden hediye ediyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Çarşamba Havalimanı, Türkiye, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Reeder yeni akıllı cep telefonu modeli 'S19 Max Pro'yu TEKNOFEST'te tanıtıyor - Son Dakika

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