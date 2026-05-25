Türkiye Mobilya Sektörü Büyümeye Devam Ediyor

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu (TAİF) Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, mobilya sektörünün küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen, Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri olmaya devam ettiğini belirtti.

Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı da olan Taklacı, AA muhabirine, sektörün 2025 yılı ihracat performansı ve bu yıla ilişkin stratejilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sektörün, son 20 yıllık sanayileşme hamlesinin meyvelerini topladığını belirten Taklacı, KOBİ'lerin dijital dönüşümüyle birlikte işletme sayısının 40 binin, istihdamın ise 420 bin kişinin üzerine çıktığını söyledi.

Geçen yılı, 8 milyar dolardan fazla ihracatla kapattıklarına işaret eden Taklacı, "2025 yılında mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatımız 8,4 milyar dolar seviyesine ulaşırken, dünya mobilya ihracatçıları sıralamasında 7. sıradaki yerimizi sağlamlaştırdık. Sadece net mobilya ihracatımız 4,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mobilya sektörü küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen, Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Taklacı, ihracatta katma değer artışına dikkati çekerek, mobilya ihracatında kilogram başına ortalama değerin 3,10 dolara yükseldiğini, el işçiliği ve butik tasarımın merkezi olan Ankara ve Adana gibi illerde ise bu rakamın 12-15 dolara ulaştığını kaydetti.

"1 milyon doların üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısını 150'ye çıkardık"

Geçen yıl, en çok ihracat yapan iller sıralamasında 3,5 milyar dolarla İstanbul'un liderliğini koruduğunun altını çizen Taklacı, Bursa'nın (İnegöl) 910 milyon dolar, İzmir'in 820 milyon dolar, Kayseri'nin 600 milyon dolar ve Gaziantep'in 590 milyon dolarla takip ettiğini aktardı.

Taklacı, 2025'in en dikkat çekici gelişmesinin, Körfez pazarındaki büyüme olduğuna dikkati çekerek, Suudi Arabistan'ın yüzde 200'ü aşan yıllık büyüme ivmesiyle en stratejik pazarlarından biri haline geldiğini vurguladı.

Irak'ın pazardaki liderliğini koruduğunu anlatan Taklacı, "İhracatta Irak'ı, Birleşik Krallık, Almanya, ABD, Libya ve Fransa takip etti. 2025'te, yıllık 1 milyon doların üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısını, 150'ye çıkardık." diye konuştu.

"Yerlilik oranını yüzde 99'a çıkarmayı hedefliyoruz"

Taklacı, sektörün ithalat kalemlerine ve gelecek vizyonuna da değinerek, geçen yılki ithalatın 1,1 milyar dolar seviyesinde olduğunu, bunun ana kalemlerini akıllı mobilya bileşenleri ve ileri teknoloji aydınlatma ürünlerinin oluşturduğunu anımsattı.

Bu yıl, yerli üretim kapasitesini artırmaya ağırlık vereceklerinin altını çizen Taklacı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aydınlatma, mekanizma hırdavatı ve kimyasallarda, yerli üretimi artırarak yüzde 88 olan yerlilik oranımızı yüzde 99'a çıkarmayı amaçlıyoruz. 2030 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 10 büyüme öngörüyoruz. Ekonomik büyüklüğümüzü, bugünkü 9 milyar dolar seviyelerinden 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz."

Taklacı, 2024-2028 yıllarını kapsayan ve yeşil dönüşüm ile sürdürülebilirlik hedeflerini içeren 12. Kalkınma Planı kapsamında, çevre dostu üretim ve e-ticaret altyapısına odaklanacaklarını vurguladı.

Bu yıl artırılmış gerçeklik destekli satış yöntemleriyle, e-ticaretin payını yüzde 25'e çıkarmayı amaçladıklarını dile getiren Taklacı, bu doğrultuda yüksek tasarım stratejisiyle Avrupa pazarındaki paylarını artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.