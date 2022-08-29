Türkiye, Boğazlardan geçiş ücretine 40 yıl sonra zam yaptı! Ücret 5 kat artırıldı - Son Dakika
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Türkiye, Boğazlardan geçiş ücretine 40 yıl sonra zam yaptı! Ücret 5 kat artırıldı

29.08.2022 15:35

Türkiye, Montrö Sözleşmesi'nin tanıdığı haklar doğrultusunda Boğazlardan geçiş ücretine 40 yıl sonra zam yaparak 5 kat artırdı. Yeni geçiş ücreti, tonaj başına 4 dolar olarak belirlenirken, ücretin her yıl 1 Temmuz'da Ulaştırma Bakanlığı tarafından güncellenmesi yönünde karara varıldı.

Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin kendisine verdiği uluslararası haklar doğrultusunda boğazlardan elde ettiği gelirin belirlendiği frank bedelinde artışa gitti.

ENFLASYON VE ALTIN DEĞERİ KARŞISINDA ERİDİ

1983 yılında Türkiye, Frank bedelinde yüzde 75 indirim uygulayarak bir Frank'ı 0.80 dolar olarak sabitlemişti. Ancak geçen zamanda bu tutar dünyada artan enflasyon ve altın değeri karşısında eridi.

GELİR 200 MİLYON DOLAR SEVİYESİNE ÇIKACAK

NTV'nin haberine göre frank bedeli 5 kat artırılarak net tonaj başına 4 dolar olarak belirlendi. 7 Ekim 2022'de düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile birlikte şu anda boğazlardan elde edilen fener, tahlisiye ve sağlık rüsumu ücretleri 5 kat artırılarak mevcutta 40 milyon dolar olan gelir 200 milyon dolar seviyesine çıkarılacak. Ayrıca, ücret her yıl 1 Temmuz'da Ulaştırma Bakanlığı tarafından güncellenecek.

TÜRKİYE ÜCRET TALEP ETME HAKKINI ELİNDE BULUNDURUYOR

1936'da imzalanan Montrö Anlaşmasına göre Türkiye, İstanbul Boğazı'ndan geçen ve Çanakkale Boğazı'na girip çıkan gemilerden fener, tahlisiye ve sağlık rüsumu ücreti talep etme hakkını elinde bulunduruyor. Ancak o dönem hesaplamanın altın/frank olarak Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ortak para birimi "Germinal Frank" üzerinden yapılması yıllardır Türkiye'ye hak kayıpları yaşatıyordu.

1936'da 1 Frank 0,29 gram saf altına karşılık gelirken, Germinal Frank'ın artık tedavülde olmadığı dönemlerde ödemeler dolar üzerinden Türk Lirası ile yapıldı ancak güncel kurlar dikkate alınmaksızın 1 Frank'ın değeri yine 0.29 gram saf altın karşılığı olarak korundu. 1983 yılında ise Türkiye o günkü geçiş ücretleri haklarından yaklaşık yüzde 75 feragat ederek 1 Altın Frank'ı indirimli değeriyle 0.8063 dolara sabitledi. Bugüne kadar da geçiş ücretleri, güncel döviz alış kurunun altın/frankın indirimli değeri 0.8063 dolarla çarpılması suretiyle uygulandı.

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Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, Boğazlardan geçiş ücretine 40 yıl sonra zam yaptı! Ücret 5 kat artırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye, Boğazlardan geçiş ücretine 40 yıl sonra zam yaptı! Ücret 5 kat artırıldı - Son Dakika
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