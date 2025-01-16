Türkiye NATO ile Savunma İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye NATO ile Savunma İşbirliğini Güçlendiriyor

SSB Başkanı Görgün, Türkiye'nin savunma ihracatında NATO ülkelerinin payının yarıdan fazla olduğunu belirtti.

16.01.2025 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma ürünü ihracatının yarıdan fazlasını NATO ülkelerine yaptığını, bu alanda müttefiklerle stratejik işbirliğini güçlendirmek istediklerini söyledi.

Görgün, Brüksel temasları kapsamında NATO Karargahı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve çeşitli üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdiğini anlatan Görgün, "Bugün Brüksel'de, NATO üyesi ülkelerle birlikte Türkiye'nin savunma sanayisi vizyonunu ilerletmek ve müttefiklerimizle stratejik işbirliğimizi güçlendirmek amacıyla bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Görgün, "Türkiye'nin savunma sanayisi altyapısı artık sadece ulusal ihtiyaçları değil, aynı zamanda müttefiklerimizin ihtiyaçlarını da karşılamaya yetecek durumdadır." dedi.

"Temel hedefimiz NATO ile ilişkimizi daha da geliştirmek ve daha güçlü bir işbirliği çerçevesi oluşturmaktır." diyen Görgün, NATO ile yapıcı işbirliğini sürdürmeye, hem Türkiye'nin hem de müttefiklerin güvenlik ihtiyaçları için daha hızlı ve daha etkili çözümler geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Görgün, Türkiye'nin savunma sanayisi alanında sahip olduğu yeteneklerini NATO projelerine daha aktif entegre etmeyi hedeflediklerini anlattı.

Türkiye güvenilir ortak

Türkiye'nin NATO'nun saygın ve önemli bir üyesi olduğunu kaydeden Görgün, "Türkiye, son derece yetenekli ve dinamik iş gücü, gelişmiş üretim yetenekleri, NATO uyumlu sistemleri ve uygun maliyetli çözümleriyle müttefikleri için güvenilir bir ortak konumundadır. Savunma sanayimiz, kara, hava, deniz ve uzay alanlarını kapsayan yetenekleriyle NATO'nun operasyonel ihtiyaçları için en etkili çözümleri sağlayabilecek seviyeye ulaşmıştır." diye konuştu.

Görgün, Türkiye'nin dünyanın en büyük 11. savunma ihracatçısı konumuna geldiğini belirterek, ülkenin, insansız hava aracı (İHA) sektöründe küresel pazar payının yüzde 65'ine sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin NATO müttefiklerine önemli katkısı olduğunu vurgulayan Görgün, Türkiye'de savunma sanayisinde 3 bin 500'den fazla şirketin yer aldığını, bunların 1600'ünün ekipmanlarını dünyanın dört bir yanına ihraç ettiğini söyledi.

Türkiye'nin savunma ürünleri ihracatının yarıdan fazlası NATO ülkelerine

Görgün, Türkiye'de üretilen savunma ürün ve ekipmanlarının sahada kanıtlanmış olduğuna işaret ederek, "Geçen yıl 7 milyar dolardan fazla ihracata ulaştık. Bu ihracatımızda Avrupa'nın payı yüzde 27 seviyesindeydi. İhracatımızın yüzde 25'i de ABD'ye yapıldı. Toplam ihracatımızın yüzde 50'sinden fazlasını NATO müttefiklerine yapıyoruz." dedi.

Görgün, Türkiye'den ihraç edilen savunma ürünleri arasında İHA'lar, mühimmat sistemleri, kara araçları, elektronik harp ekipmanları, radarlar, elektro optikler, insansız deniz araçları ile lojistik ekipmanların yer aldığını kaydetti.

Haluk Görgün, Türkiye'nin AB savunma programlarının stratejik olarak bir parçası olmasının önemine dikkati çekti.

Türkiye'de savunma sanayisindeki ortalama çalışan yaşının 34 olduğunu söyleyen Görgün, ülkede savunma teknolojisine katkıda bulunan genç, nitelikli mühendisler ve teknik insanlardan oluşan 90 binden fazla kişi bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Haluk Görgün, Teknoloji, Politika, Savunma, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Nato, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye NATO ile Savunma İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 05:31:22. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye NATO ile Savunma İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.