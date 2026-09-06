Türkiye'nin AB ihracatı 8 ayda yüzde 3,6 artarak 71,8 milyar doları buldu - Son Dakika
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Türkiye'nin AB ihracatı 8 ayda yüzde 3,6 artarak 71,8 milyar doları buldu

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Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 71 milyar 788,5 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde en fazla ihracat Almanya'ya yapılırken, otomotiv endüstrisi öne çıkan sektör oldu ve AB ülkelerinin 17'sine ihracat artış kaydetti.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatı, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 71 milyar 788,5 milyon dolara ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı bu yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 177,9 milyar dolardan 185 milyar dolara çıktı.

Söz konusu dönemde AB ülkelerine ihracat yüzde 3,6 artışla 69 milyar 320,8 milyon dolardan 71 milyar 788,5 milyon dolara yükseldi. Böylece Türkiye'nin AB ülkelerine ihracatı söz konusu dönemde yaklaşık 2 milyar 468 milyon dolar artış gösterdi.

Ocak-ağustos döneminde AB ülkeleri arasında en fazla ihracat 13 milyar 576 milyon 381 bin dolarla Almanya'ya gerçekleştirildi. Almanya'ya ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 arttı.

Almanya'yı 8 milyar 561 milyon 640 bin dolarla İtalya, 7 milyar 238 milyon 906 bin dolarla İspanya, 6 milyar 925 milyon 832 bin dolarla Fransa ve 4 milyar 891 milyon 962 bin dolarla Romanya izledi.

İhracatın oransal olarak en fazla arttığı ülke Malta oldu

Söz konusu dönemde İtalya'ya ihracat yüzde 4,3, İspanya'ya yüzde 7,4 ve Fransa'ya yüzde 5,2 artarken, Romanya'ya dış satım yüzde 5,5 geriledi.

AB ülkeleri arasında ihracatın oransal olarak en fazla arttığı ülke Malta oldu. Bu ülkeye ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artarak 324 milyon 491 bin dolardan 671 milyon 566 bin dolara çıktı.

Malta'yı yüzde 32,8 artışla Slovakya, yüzde 25,3 ile Finlandiya, yüzde 17 ile Bulgaristan ve yüzde 14,4 ile Avusturya takip etti.

Ocak-ağustos döneminde Slovakya'ya ihracat 1 milyar 458 milyon dolara, Finlandiya'ya 408,7 milyon dolara, Bulgaristan'a 3 milyar 439 milyon dolara ve Avusturya'ya 1 milyar 414 milyon dolara ulaştı.

AB ülkelerinin 17'sine ihracat artarken, 10'unda düşüş oldu

Tutar bazında bakıldığında Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa Türkiye'nin AB'deki en büyük ihracat pazarları olmayı sürdürdü. Bu 4 ülkeye gerçekleştirilen toplam ihracat, ocak-ağustos döneminde yaklaşık 36,3 milyar dolara ulaştı.

Bu dönemde AB ülkelerinin 17'sine ihracat artarken, 10'unda düşüş kaydedildi.

Söz konusu dönemde AB ülkelerine ihracatta sektörler arasında otomotiv endüstrisi öne çıktı. Sektörün AB ülkelerine ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 19 milyar 188,6 milyon dolardan 20 milyar 60,7 milyon dolara ulaştı.

Otomotiv endüstrisini 9 milyar 63 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 6 milyar 541,7 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

AB'ye ihracatını tutar bazında en fazla artıran sektör demir ve demir dışı metaller oldu

Ocak-ağustos döneminde AB'ye ihracatını tutar bazında en fazla artıran sektör demir ve demir dışı metaller oldu.

Sektörün AB ülkelerine ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 artarak 4 milyar 869,6 milyon dolardan 5 milyar 774,1 milyon dolara çıktı. Böylece sektör, AB'ye ihracatını yaklaşık 904,5 milyon dolar artırdı.

Demir ve demir dışı metalleri 872,1 milyon dolarlık artışla otomotiv endüstrisi ve 269,5 milyon dolarlık artışla elektrik ve elektronik sektörü takip etti.

AB ülkelerine en fazla ihracat 25 milyar 440 milyon dolarla İstanbul'dan gerçekleştirildi

Ocak-ağustos döneminde Türkiye'nin 27 AB ülkesine ihracatında İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir öne çıktı. Bu 5 ilin AB ülkelerine ihracatı 53,6 milyar dolara yaklaştı.

Yılın 8 ayında AB ülkelerine en fazla ihracat 25 milyar 440 milyon dolarla İstanbul'dan gerçekleştirildi.

İstanbul'u 10 milyar 110 milyon dolarla Kocaeli, 8 milyar 305 milyon dolarla Bursa, 4 milyar 911 milyon dolarla Ankara ve 4 milyar 791 milyon dolarla İzmir takip etti.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Almanya, Ağustos, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin AB ihracatı 8 ayda yüzde 3,6 artarak 71,8 milyar doları buldu - Son Dakika

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