Türkiye'nin Afrika ile Ticaret Hacmi 40 Milyar Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin Afrika ile Ticaret Hacmi 40 Milyar Dolar

25.05.2026 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Afrika ile ticaret hacmi 2002'de 4.3 milyar dolardan 2025'te 40 milyar dolara yükselecek.

Türkiye'nin 1998 yılında başlattığı Afrika'ya Açılım Politikası, 2013 yılı itibarıyla Afrika Ortaklık Politikası'na evrilirken, son 25 yılda kıtayla siyasi, ticari, güvenlik, askeri, kültürel ve kalkınma alanlarında önemli ilerlemeler kaydedildi. Türkiye'nin Afrika ile ticaret hacmi 2002 yılında 4,3 milyar dolar seviyesindeyken, 2025 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 40 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'nin Afrika'daki diplomatik temsilcilik ağı son yıllarda büyük ölçüde genişledi. 2002 yılında kıtada 12 olan büyükelçilik sayısı, 2024 yılı itibarıyla 44'e yükseldi. Buna karşılık Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı 2008'de 10 iken 2024 yılında 38'e çıktı. Son olarak Mozambik ve Botsvana'nın Türkiye'de büyükelçilik açma kararı aldı.

Türkiye bugüne kadar Afrika'dan 50 ülkeyle Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması, 32 ülkeyle Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması, 17 ülkeyle Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması, 35 ülkeyle Askeri Çerçeve Anlaşması, 21 ülkeyle Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması ve 29 ülkeyle Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması imzaladı. Ayrıca 49 Afrika ülkesiyle İş Konseyi kuruldu.

"Türkiye'nin Afrika ile ticaret hacmi 40 milyar dolara yükseldi"

Türkiye'nin Afrika ile ticaret hacmi 2002 yılında 4,3 milyar dolar seviyesindeyken, 2025 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 40 milyar dolara yükseldi. Türkiye'nin Afrika'daki yatırımları ise 2003 yılında 67 milyon dolar düzeyindeyken 2024 yılında 10 milyar dolara ulaştı. Türk yüklenicilerin 2025 yılı sonu itibarıyla Afrika'da toplam 97 milyar dolar değerinde 2 bin 31 proje üstlendiği belirtildi. Türkiye'nin resmi ihracat finansman kuruluşu olan Türk Eximbank'ın, Afrika Finans Kuruluşu'nun (AFC) daveti üzerine 2023 yılı Aralık ayında AFC'nin Afrika dışından ilk sermayedarı olduğu kaydedildi.

2026 yılında düzenlenmesi planlanan 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin hazırlıklarının ise titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Dış Politika, Diplomasi, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Afrika ile Ticaret Hacmi 40 Milyar Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağatay Ulusoy’dan veda mesajı Gerçek çok başka çıktı Çağatay Ulusoy'dan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe ile anılıyordu Hakan Safi’den Rafael Leao iddialarına yanıt Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Safi'den Rafael Leao iddialarına yanıt
Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi
Bilgi Üniversitesi’nde polis müdahalesi Gözaltılar ve yaralılar var Bilgi Üniversitesi'nde polis müdahalesi! Gözaltılar ve yaralılar var
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey

12:39
Montella, Arda Güler kararını verdi
Montella, Arda Güler kararını verdi
12:38
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ itirazı
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" itirazı
10:58
CHP’de yeni dönem “Mutlak butlan“ kararı kapıya asıldı
CHP'de yeni dönem! "Mutlak butlan" kararı kapıya asıldı
10:29
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı YÖK’ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı! YÖK'ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 12:56:14. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Afrika ile Ticaret Hacmi 40 Milyar Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.