Türkiye\'nin Çipura İhracatı Yüzde 21 Arttı

Ekonomi

Türkiye'nin bu yılın ocak-ekim döneminde çipura ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 427 milyon dolara yükseldi.

Ege İhracatçı Birliklerinden alınan bilgiye göre, ekimde su ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 24 bin 479 tondan 28 bin 184 tona ve değer olarak 134,4 milyon dolardan 187,5 milyon dolara çıktı.

Su ürünleri ihracatı bu yılın ocak-ekim döneminde ise miktar olarak 2023'e oranla yüzde 16'lık artışla 257 bin 712 tona ulaştı. Değer olarak ise 1 milyar 404 milyon dolardan yine yüzde 16 artışla 1 milyar 623 milyon dolara yükseldi.

İhracatta ilk sırada levrek geldi. Bu balık türündeki ihracat yüzde 19 yükselerek 57 bin 121 tondan 68 bin 119 tona ve 402 milyon dolardan yüzde 17,6 yükselişle 473 milyon dolara çıktı.

Çipurada birim fiyat 5,22 dolardan 6,32 dolara yükseldi

Çipura ihracatında ise miktar olarak fazla değişiklik olmadan 67 bin 581 ton olarak gerçekleşse de değer olarak artış dikkati çekti. Çipura da ihracattan sağlanan döviz miktarı yüzde 21 artışla 353 milyon dolardan 427 milyon dolara yükseldi. Bu balıktaki ihracat birim fiyatı 5,22 dolardan 6,32 dolara çıktı. Türk somonu da yüzde 32'lik yükselişle 48 bin 103 tondan 63 bin 664 tona çıktı ve değer olarak ise yüzde 30'luk artışla 380 milyon dolara ulaştı.

En fazla balık Rusya'ya

Rusya Federasyonu'na su ürünleri ihracatı 51 bin 633 tondan yüzde 21'lik artışla 62 bin 532 tona, değer olarak ise 277 milyon 420 bin dolardan yüzde 28 yükselişle 357 milyon 266 bin dolara çıktı. İtalya'ya ihracat 25 binden 28 bin tona ve değer olarak ise yüzde 30,3'lük artışla 158 milyon dolardan 206 milyon dolara ulaştı. Hollanda'ya ihracat, 17,6 bin tondan 19 bin tona ve 127 milyon dolardan 142 milyon dolara yükseldi. Yunanistan'a ise miktar olarak su ürünleri ihracatı 17 bin tondan 23 bin tona ve değer olarak ise yüzde 38'lik artışla 100 milyon dolardan 138 milyon dolara çıktı.

Yunan çipurası azaldı

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Atakan Demir, Avrupa ülkelerinin bu sezon çipuraya ilgisinin yoğun olduğunu söyledi. Bu talep artışında Yunanistan'daki çipuradaki üretim azalmasının etkili olduğunu belirten Demir, "Bu yıl Yunanistan'da az üretim oldu. Yunan şirketlerinin arzının düşmesi de bizim fiyatların artışında etkili oldu. Birim ihracat fiyatı yükseldi" dedi.

Demir, Türk somonunda talebin ve ihracatın giderek arttığını vurgulayarak, "Yüzde 30'ün üzerinde bir artış var. 380 milyon dolara ulaşıldı ihracatta. En çok Rusya talep gösteriyor somona ve su ürünlerimize. Japonya ve Vietnam da Türk somonunu severek tüketiyor" diye konuştu. - BURSA