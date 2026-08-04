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Türkiye'nin Denizcilik Gücü

Türkiye\'nin Denizcilik Gücü
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Dr. Bülent Akdemir, Türkiye'nin denizcilik sektöründeki durumunu ve geleceğini değerlendirdi.

Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Bülent Akdemir, Türkiye'nin dünya ticaret filosundaki taşıma kapasitesinden yaklaşık yüzde 2, filo değerinden ise yüzde 1,4 pay aldığını söyledi.

Trabzon Akyazı Yelken ve Su Sporları Kulübü'nde 'Türkiye'nin Ticari Deniz Gücü ve Geleceği' konuşuldu. Trabzon'da düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin denizcilik sektöründeki mevcut durumu, küresel rekabet gücü ve geleceğe yönelik politika önerileri değerlendirildi. Programda, Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Bülent Akdemir, "Türkiye'nin Ticari Deniz Gücü ve Dünyadaki Yeri" başlıklı bir sunum yaptı.

Akdemir, Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili coğrafi konumu, İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerindeki stratejik hakimiyeti ile Avrupa ve Asya arasındaki ticaret koridorlarının merkezinde bulunmasının önemli bir lojistik avantaj sağladığını belirtti. 2025 yılı itibarıyla Türk sahipli ticaret filosunun yaklaşık 48 milyon DWT taşıma kapasitesine ulaştığını ve dünyanın en büyük 15 ticaret filosu arasında yer aldığını ifade eden Akdemir, Türkiye'nin dünya ticaret filosundaki taşıma kapasitesinden yaklaşık yüzde 2, filo değerinden ise yüzde 1,4 pay aldığını söyledi.

Sunumunda tanker, konteyner ve Ro-Ro taşımacılığındaki büyümenin filonun daha yüksek katma değerli alanlara yöneldiğini gösterdiğini vurgulayan Akdemir, Türk bayraklı filonun kapasitesinin artırılması ve Türk sahipli gemilerin yabancı bayrak kullanımının azaltılmasının ulusal denizcilik politikalarının öncelikli hedefleri arasında yer alması gerektiğini dile getirdi. Dijitalleşme, yapay zeka, otomasyon ve yeşil dönüşüm yatırımlarının önümüzdeki dönemde sektörün rekabet gücünü belirleyeceğini belirten Akdemir, Türkiye'nin güçlü armatörlük geleneği, gelişen liman altyapısı ve stratejik konumunu teknoloji ve sürdürülebilirlik yatırımlarıyla desteklediği ölçüde küresel deniz ticaretindeki konumunu daha da güçlendirebileceğini ifade etti.

Toplantının kapanış konuşmasını yapan Akyazı Yelken Kulübü Başkanı Adil Duman ise denizcilikte başarının yalnızca filo kapasitesinin artırılmasıyla sınırlı olmadığını, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinin de en az bunun kadar önemli olduğunu söyledi.

Denizcilik kültürünün çocuklara ve gençlere erken yaşlarda kazandırılması gerektiğini belirten Duman, yelken kulüplerinin yalnızca spor faaliyetleri yürüten kuruluşlar olmadığını, aynı zamanda geleceğin denizcilerini, kaptanlarını, mühendislerini ve girişimcilerini yetiştiren önemli eğitim ve sosyal gelişim merkezleri olduğunu ifade etti. Duman, gençlerin deniz sporlarına yönlendirilmesi, yelken kulüplerinin desteklenmesi ve denizcilik eğitimine yapılacak yatırımların; istihdamın artırılmasına, denizcilik sektörünün katma değer üretmesine ve deniz ekonomisinin Türkiye ekonomisi içindeki payının sürdürülebilir biçimde yükselmesine önemli katkılar sağlayacağını belirterek toplantıyı sonlandırdı.

Kaynak: İHA

Denizcilik, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Denizcilik Gücü - Son Dakika

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