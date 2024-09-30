Türkiye'nin dış borç stoku belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin dış borç stoku belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 512 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 265,4 milyar dolar olduğunu bildirdi. Brüt dış borç stokunun milli gelire oranı yüzde 42,6 olarak belirlendi.

30.09.2024 12:47
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 30 Haziran itibarıyla ulaştığı son rakamları paylaştı. Buna göre geçen yıl aynı ayında 475,8 milyar dolar olarak kaydedilen Türkiye'nin brüt dış borç stokunda artış görüldü. Bakanlık, 30 Haziran 2024 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

TÜRKİYE'NİN BRÜT DIŞ BORÇ STOKU 512 MİLYAR DOLAR

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 512 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 42,6 oldu. Aynı tarihte net dış borç stoku 265,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 22,1 seviyesinde gerçekleşti.

Hazine garantili dış borç stoku ise 16,6 milyar dolar olarak hesaplandı. Kamu net borç stoku, bu dönemde 6 trilyon 337 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 18,1 olarak belirlendi. AB tanımlı genel yönetim borç stoku da 9 trilyon 144 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 26,1 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin dış borç stoku belli oldu - Son Dakika

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