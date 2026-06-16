Türkiye'nin Doğal Gaz İthalatı Yüzde 16,49 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin Doğal Gaz İthalatı Yüzde 16,49 Arttı

16.06.2026 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nisan ayında doğal gaz ithalatı yaklaşık 4,73 milyar metreküp oldu, Rusya en büyük tedarikçi.

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,49 artarak yaklaşık 4 milyar 731 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) nisan ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 911 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 820 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Toplam doğal gaz ithalatı, söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 16,49 artışla yaklaşık 4 milyar 731 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde en fazla boru gazı ithalatı 1 milyar 969 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Bunu 997 milyon metreküple Azerbaycan ve 945 milyon metreküple İran takip etti.

Bu dönemde LNG ithalatında ise ABD 379 milyon metreküple ilk sırada yer aldı. ABD'yi 370 milyon metreküple Cezayir ve 101 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.

Konutlarda gaz tüketimi 3 milyar 190 milyon metreküpe ulaştı

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi, nisanda yıllık bazda yüzde 11,46 artarak yaklaşık 5 milyar 780 milyon metreküp oldu.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi 1 milyar 186 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik üretimini de kapsayan dönüşüm/çevrim sektöründe doğal gaz tüketimi ise 539 milyon metreküp oldu.

Konutlarda doğal gaz tüketimi bu dönemde 3 milyar 190 milyon metreküpe ulaştı.

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı nisan sonunda 4 milyar 185 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Doğal gaz stokunun 3 milyar 885 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 300 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde depolandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Doğal Gaz İthalatı Yüzde 16,49 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimiz diken üstünde El büyüklüğünde çekirge görüntülendi Bir ilimiz diken üstünde! El büyüklüğünde çekirge görüntülendi
Dünya Kupası’nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı Dünya Kupası'nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı
Dükkan girişine kadınlar için astığı yazı, kentte gündem oldu Dükkan girişine kadınlar için astığı yazı, kentte gündem oldu
Norveç veliaht prensesinin oğlu Hoiby’e tecavüz suçundan 4 yıl hapis cezası Norveç veliaht prensesinin oğlu Hoiby'e tecavüz suçundan 4 yıl hapis cezası
Balkonda infial yaratan görüntü Çocuğu görünce çığlığı bastılar Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar
İngiltere 16 yaşın altındakilere sosyal medyayı yasaklıyor İngiltere 16 yaşın altındakilere sosyal medyayı yasaklıyor

10:27
Yıldız Tilbe’den “Siyonist kocamı dövmeye kalktı“ iddiasına yanıt
Yıldız Tilbe'den "Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına yanıt
10:06
Kılıçdaroğlu’ndan kulisleri hareketlendiren mesaj: Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin
Kılıçdaroğlu'ndan kulisleri hareketlendiren mesaj: Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin
09:58
Uzman çavuş dehşet saçtı Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
Uzman çavuş dehşet saçtı! Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
09:17
Beyaz et soruşturmasında İstanbul’daki marketlere ceza yağdı
Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı
08:53
TRT’de büyük karışıklık Spiker iki takımı birbirine karıştırdı
TRT'de büyük karışıklık! Spiker iki takımı birbirine karıştırdı
07:22
Vergi borçlarına yapılandırma geldi Başvurular 31 Ağustos 2026’ya kadar yapılabilecek
Vergi borçlarına yapılandırma geldi! Başvurular 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılabilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 11:13:48. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Doğal Gaz İthalatı Yüzde 16,49 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.